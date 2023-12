El Ministerio de Administración Pública (MAP), dio a conocer los lineamientos a seguir para la aplicación de suspensión en funciones o licencias especiales para funcionarios a ocupar cargos de elección popular.



El documento indica que se exceptúan de la suspensión en servicio y de la necesidad de tomar licencias especiales, los postulados a tales cargos municipales o congresuales que, al momento de la aceptación de sus candidaturas se desempeñen como servidores públicos que ocupan cargos que no tengan jerarquía y no manejen fondos públicos.



De igual forma, están exentos aquellos servidores públicos que ocupen cargos electivos, los que no podrán prevalerse de su condición en actos públicos o ante los medios de comunicación.



Cita que todos los funcionarios que tienen jerarquía y manejan fondos públicos, quedaran suspendidos en sus funciones sin disfrute de sueldo, desde el día de la aceptación de la candidatura hasta el día siguiente de las elecciones.