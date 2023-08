El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, afirmó que es ilógico y carece de asidero legal la solicitud de que la Junta Central Electoral (JCE) rechace admitir el padrón de la organización oficialista.



Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos por RNN Canal 27, consideró que la petición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no tiene sentido porque la Junta Central Electoral no puede negarse a recibir el padrón de ningún partido.

“Es risible, eso no tiene ningún asidero legal, ningún sentido, ni la Junta tampoco puede rechazar el recibimiento del padrón de ningún partido, además, el propósito de ellos era precisamente generar una situación de cuestionamiento al padrón porque el de ellos ha sido cuestionado”, agregó.



Olivares expuso que todo el mundo sabe que, si alguien tiene un padrón abultado, con miembros del propio PRM, son la Fuerza del Pueblo y el PLD.



Asimismo, Olivares consideró que la JCE ha venido tarde a tratar de frenar la campaña a destiempo

Plantea que la campaña a destiempo ha sido producto de que la Junta la ha permitido y los partidos están en medio de la precampaña donde los precandidatos utilizan la publicidad.



Manifestó que la campaña a destiempo empezó cuando el PLD seleccionó su candidato presidencial en el 2021, cuando la ley manda que sea escogido en octubre del 2023. “En ese sentido, la Junta no se pronunció y le facilitó algunos equipos para seleccionar a su candidato presidencial y eso se sabía que estaba al margen de la ley, sin embargo, se permitió”, agregó Olivares.



Asimismo, dijo que el expresidente Leonel Fernández llenó al país de la campaña más grande de publicidad gráfica de la historia, invitando a la gente a inscribirse en su partido.