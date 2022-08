Ministerio de la Mujer trabaja en fortalecimiento de Ley de Trata de Personas; fiscales presentan hoy cargos contra red

El Ministerio de la Mujer informó que brinda asistencia especializada en sus casas de acogidas a 17 mujeres extranjeras explotadas sexualmente por una red transnacional dedicada a la trata de personas.



La organización criminal fue desmantelada el pasado jueves mediante un amplio operativo coordinado por el Ministerio Público denominado Operación Cattleya.

La red se dedicaba a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para luego prostituirlas en la República Dominicana.



“Quiero decirles que muchas de ellas están en nuestros refugios. El ministerio tiene una casa especializada para trata y tráfico. Todo esto se coordina de manera interinstitucional, Policía Nacional y Ministerio Publico”, informó la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.



La funcionaria explicó que se trata de uno de los operativos de mayor impacto en el país en la lucha para enfrentar redes internacionales dedicadas al flagelo de trata y tráfico de personas.



“El tema de la trata es sumamente complejo y para mi es una de las expresiones de violencia más crueles por como lacera la dignidad humana de las personas”, expresó la titular.



Presentan hoy cargos contra red



Mientras, las autoridades del Ministerio Público trabajan en la solicitud de medida de coerción que presentarán contra el grupo de venezolanos, colombianos y dominicanos señalados como parte de una red transnacional dedicada a la trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial.



Los fiscales tienen hasta hoy para presentar el documento, en el que se prevé soliciten la imposición de prisión preventiva debido a la magnitud del caso, por el que pusieron en marcha el pasado jueves la Operación Cattleya, la cual incluyó decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, y en la que, además de apresar a los imputados, se rescató a más de 80 víctimas.



Los cargos serán presentados contra 10 implicados, de acuerdo a lo que han informado tanto por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público como la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).



Para ejecutar la Operación Cattleya, los órganos de seguridad realizaron una amplia investigación que se extendió durante nueve meses.



Los operativos contaron con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional.



Además, hubo cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau (ATB).



Fortalecerán ley de trata



En cuanto al tema normativo, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, informó que de manera interinstitucional se trabaja en un proyecto para fortalecer la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas para asegurar que este instrumento responda a las mejores prácticas a nivel internacional.



Según destacó, ya se concluyó el proceso de revisión de la ley, como producto hay un proyecto en manos de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.



El referido proyecto de ley se elaboró en coordinación con la Dirección General de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Procuraduría General de la República Dominicana, Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y organizaciones de la Sociedad civil que trabajan la problemática.



La ministra de la Mujer abogó por una ley que castigue el delito de trata de personas, que afecta mayoritariamente a las mujeres. Precisó que en el 2020, de cada 10 personas víctimas de trata, siete corresponden al sexo femenino, (cinco mujeres y dos niñas).



Jiménez sostuvo que se trata de un fenómeno a escala global que mueve miles de millones de dólares. “Es un flagelo que para enfrentarlo la sociedad tiene que hacer consciencia de lo que esto representa”, expresó.



Puntualizó que muchas de las víctimas, vienen al país engañadas bajo la promesa de obtener un trabajo y así mejorar su situación económica y calidad de vida. “Luego se encuentran en una situación terrible de la que muchas veces no pueden escapar”, deploró.



Jiménez llamó a la población a denunciar los casos sospechosos de trata de personas. “Muchas veces están esclavizadas en comunidades, hoteles y bares, y nuestras propias comunidades saben que ahí está pasando algo. Hay que invitar a la sociedad a que no se quede callada. No debemos hacernos cómplices de una situación tan dolorosa, aberrante e inhumana”, concluyó.



La ministra de la Mujer aseguró que desde el Gobierno, que encabeza el presidente Luis Abinader, existe una firme posición para enfrentar el flagelo.

¿Cuál era el modus operandi de la red?

De acuerdo al Ministerio Público, la organización criminal trasnacional se dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para la explotación sexual comercial. Indica que movilizaban a las jóvenes mujeres, que eran retenidas el Distrito Nacional y La Altagracia, con la promesa de un trabajo bien remunerado. Supuestamente en Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de hasta 400 dólares por noche. Una vez traídas al país, precisó el órgano acusador, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda con las redes que las movilizaban y les obligaban a consumir drogas.

80 mujeres

Datos El Ministerio Público informó que durante rescataron más de 80 mujeres sudamericanas que eran víctima de la red