La directora general del Viceministerio de Salud Colectiva, Yocasta De Jesús, declaró que según estadísticas, durante el año 2022, hubo más de tres mil muertes confirmadas y 10 mil lesionados a causa de siniestros de tránsito.



La mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 15 y 26 años que utilizan motocicletas, que son las que encabezan las estadísticas en los accidentes de tránsito.



De igual manera, la funcionaria aseguró que la República Dominicana actualmente ocupa el cuarto lugar en el índice de los mayores accidentes de tránsito de la región.



“Recomendamos a la población, especialmente en estas fechas, que piense en su familia, que tome conciencia y que acate las normas viales”, expresó De Jesús.



Las informaciones fueron ofrecidas durante el 7mo Foro por la Seguridad Vial, 2023: Alimentación, ejercicio físico e identificación del riesgo de apnea del sueño, como elementos importantes en una conducción segura y saludable.



Foro de seguridad vial



Entre los participantes del 7mo Foro de Seguridad Vial se encontraba el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Julio Landrón, quien expresó que ese centro de salud invierte más del 65% de su presupuesto en personas que llegan por siniestros de tránsito.



“Es alarmante lo que está sucediendo este año, debido a que el hospital recibe de lunes a viernes entre 150 a 200 pacientes, estos se duplica los fines de semana. Pero no sé ahora qué está pasando, que las cifras entre domingo y lunes se han duplicado de 550 a 600 pacientes” declaró Landrón.



Expresó que de estas estadísticas de un 50% se ha elevado a un 80% la cantidad de pacientes accidentados, y asegura que la mayoría son conductores de vehículos de dos ruedas.



Muertes no contabilizadas



En ese tenor, el director general del Ney Aria Lora dijo que las estadísticas arriba descritas son más altas, debido a que los pacientes que llegan a los hospitales por accidentes de tránsito cuando duran varias semanas o meses ingresados y luego mueren no son contabilizados en esa lista.



Por tal motivo, aseguró que alrededor de 5,000 a 6,000 personas mueren anualmente en República Dominicana a causa de siniestros de tránsito.



Añadió que hay un subregistro que muestra que alrededor de 1,500 a 2,000 personas murieron luego de estar ingresadas durante un largo tiempo a causa de algún accidente de tránsito, a lo largo del año pasado.



De igual modo, explicó que de las 10, mil personas tuvieron lecciones importantes a causa de los accidentes de tránsito, durante el 2022, un 18% de estas quedaron con lesiones permanentes durante toda su vida.



Iniciativas para disminuir los accidentes de tránsito



Los ministerios de Salud y Educación trabajan en conjunto en el proyecto de salud educativa, llevar la educación de seguridad vial a las escuelas.



Otra de las acciones que se están realizando para contribuir a reducir el alto porcentaje de siniestros viales, son la gran cantidad de charlas que llevan a diferentes puntos del país, a través de la Ruta de la Salud.



En estas actividades también trabajan con los ciclistas, motoristas, les dan cascos, charlas y les enseñan las medidas que deben tomar para cuidarse y prevenir su salud.

El primer lugar en accidentes de tránsito

República Dominicana ocupa el primer lugar en la lista de países con mayor tasa de mortalidad ocurrida por accidentes de tránsito en el mundo al año. De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dominicana ocupa la primera posición con 64.6 muertes al año por cada cien mil habitantes, de las cuales la abrumadora mayoría, un 87 %, corresponde a personas del sexo masculino, mientras solo un 13 % de las víctimas son mujeres.



El estudio establece que las víctimas más frecuentes, que rozan el 60 %, son personas jóvenes de entre 15 y 34 años.



El listado de la OMS lo completan Zimbabue en segundo lugar, con 41 muertes; Venezuela en tercer lugar, con 39 muertes; Liberia con 38.9 muertes está en cuarto lugar; y Eritrea, con 37.9 muertes por cada cien mil habitantes.



Para la OMS, la principal causa de muerte en jóvenes en el rango de 15 a 29 años son los accidentes de tránsito. Más de la mitad de estas muertes a nivel mundial corresponden a peatones, ciclistas y motociclistas, los llamados “usuarios vulnerables de la vía pública”, observa la OMS. En la nación caribeña, los fallecidos anuales por accidentes de tránsito rondan las 3,000 personas.