En República Dominicana, más de 800 mil jóvenes ni trabajan ni estudian. Son conocidos como los ninis, cuya situación va en aumento en el país.



Son personas que tienen entre 15 y 24 años y que, por varios factores, se han quedado fuera del sistema educativo y de la vida laboral.



En el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, que se transmite los domingos por CDN, canal 37, se hizo un análisis sobre la situación y se detalló que conforme el Banco Mundial el 34% de los jóvenes dominicanos son ninis.



La imagen de estos jóvenes no es para nada positiva pues a los varones se les considera como vagos, que pierden su tiempo en videojuegos o haciendo coro en las esquinas, y en el caso de las mujeres se les tilda de chicas que no han terminado su educación y viven en un hogar pobre.



Los datos reflejan que el problema va aumentando según avanza el tiempo. Para el año 2015 los ninis no superaban el 21% de la juventud, y disminuyeron en el 2016 al 20%. La cifra aumentó en 2017 en un 25%, y en el 2018 bajó a un 22% para volver a subir en el 2019 a un 25%.



Debido a la pandemia del covid-19, en el 2020 el número de jóvenes ninis se disparó a un 32%.



En el programa de investigación se indicó que a pesar de décadas de alto crecimiento económico y una reducción significativa en desigualdad y pobreza en el país, los jóvenes abandonan el sistema educativo sin las habilidades necesarias para integrarse a la fuerza laboral.



El abandono de estudios a temprana edad es el camino más común para convertirse en ninis, particularmente para los hombres.



Las causas



Un estudio de Acción Empresarial por la Educación (Educa) refleja que la principal causa de deserción escolar entre jóvenes masculinos entre 15 y 19 años es porque el trabajo no le permite estudiar con un 38.9%.



En el caso de las femeninas son los problemas familiares, el no gustarles estudiar, el costo de la educación y la falta de documentos de identidad.



Es después de que la persona cumple los 15 años cuando surge el problema. Pues los datos indican que a esta edad, el 40% de los jóvenes abandona el sistema educativo y únicamente una fracción se inserta en el mercado laboral.



En su estudio Educa, en vez de utilizar la palabra ninis, se refiere a los sin sin, jóvenes sin las competencias requeridas por el mercado de trabajo, y sin oportunidades para acceder a una vida digna y próspera.



Señala como las principales razones para no buscar empleo en el caso de las mujeres a que el 59% realiza quehaceres domésticos, el 13% dice que ha buscado y no encuentra, el 10% afirma que no quiere trabajar, y el 9% porque está incapacitada.



En el caso de los masculinos, la razón predominante es que han buscado y no encuentran, con un 33%, seguido del 27% que asegura que no quiere trabajar, y en tercer lugar está el 15% que no labora debido a que tiene alguna discapacidad.



En la actualidad, por cada 10 ninis que hay en el país, cuatro son mujeres. El factor más importante detrás de la probabilidad de ser una nini mujer, es el matrimonio y el embarazo durante la adolescencia, y República Dominicana encabeza las listas de la región.



Por cada 1,000 nacimientos registrados, 94.3 son de madres de entre 15 y 19 años, más del doble de la tasa mundial de embarazo adolescente. La pobreza es un factor determinante para las uniones tempranas y la maternidad adolescente.



Por otro lado, en el país la tasa más elevada de ninis se encuentra en hogares de ingreso medio-bajo. Por lo que el Banco Mundial sugiere que el fenómeno de los ninis no necesariamente está determinado por la pobreza extrema, con esta problemática converge la moral familiar y otros factores.

El camino a recorrer para superarse

Para el joven arquitecto Juan Castaños, la pobreza no es justificación para dejar los estudios y delinquir.



“Yo vengo de un barrio marginado… donde a veces a no teníamos las tres comidas de la tarde del día y personas empezaron a creer en mí y a mostrarme ese interés para yo poder cambiar el contexto en el que me encontraba”, expresó. En el programa también se entrevistó a otro joven que logró superarse a pesar de los obstáculos. Juan Guerrero Inoa es un emprendedor que se dedica a la costura. Inoa precisó que hay instituciones educativas que brindan oportunidades para capacitarse. “Pueden hacer un curso técnico hasta de sastrería como este o un curso de peluquería”, manifestó.