A los jóvenes cristianos muertos en La Guáyiga solo les quitaron un celular

En medio del dolor por la trágica pérdida, los familiares de José Manuel Gómez Jiménez (38) y Javier Fernández Jesús (28), los dos jóvenes cristianos asesinados en La Guáyiga en la noche del jueves, ofrecieron detalles tras el levantamiento de los cuerpos.

Las primeras hipótesis de la investigación policial apuntan a un presunto intento de atraco. Sin embargo, la madre de Gómez Jiménez dijo que a su hijo no le quitaron nada.

Gómez Jiménez desempeñaba labores como camionero en una fábrica de cemento. Según relatan sus familiares, salió de su hogar en la noche acompañado de Fernández Jesús, con el propósito de buscar un vehículo en reparación para utilizarlo en una actividad religiosa.

«Él no tenía enemigos, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué no se llevaron todo y lo dejaron vivo? Ay, no se llevaron nada…», expresaba la madre de Jiménez con tristeza a la prensa.

Por su parte, Carolina Cuevas, pareja de Jiménez, informó que los perpetradores de este trágico suceso únicamente le sustrajeron el celular. Ambos tenían años de relación y procrearon una hija de un poco más de dos meses de nacida.

Los cuerpos de Gómez Jiménez y Fernández Jesús se encuentran bajo la custodia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizan los análisis pertinentes.

Los familiares trasladarán los restos hacia el sector El Brisal, Pedro Brand, donde residía, para llevar a cabo los actos fúnebres en memoria de José Manuel Gómez Jiménez.