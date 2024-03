La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó prisión preventiva por tres meses contra los imputados Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex) y Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki) imputados en la muerte de Paula Santana Escalante.



Luego de acoger la solicitud hecha por el fiscal Leonardo Abreu, la jueza Karen Cazado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro Macorís. En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público establece que el pasado jueves 22 de febrero de 2024, alrededor de las 6:14 de la mañana, fue encontrado el cuerpo sin vida de Santana Escalante, de 23 años, en una de las alcantarillas de la empresa Integer, ubicada en la Zona Franca de Las Américas, donde laboraba.



Pruebas testimoniales obtenidas en el proceso de investigación indican que la última vez que la víctima fue vista por otros empleados de dicha empresa fue alrededor de la 1:30 de la madrugada del miércoles 21 de febrero de 2024, en momentos en que salió para ir al baño de la nave y que desde entonces ya no la volvieron a ver.



La víctima no se presentó a la empresa como de costumbre al día siguiente y fue a través del seguridad de la empresa y hoy imputado Joaquín Alexander Hidalgo Marte que los demás empleados se dan cuenta de que la cartera de la hoy occisa está en su área de trabajo.



En la instancia el Ministerio Público precisa que, dadas las circunstancias, informan e inician una búsqueda en los alrededores y se comunican con la familia para confirmar si la habían visto y no es hasta alrededor de las 6:14 del referido día cuando su cuerpo, semidesnudo, es encontrado dentro de una de las alcantarillas del drenaje pluvial de la nave, por el equipo en el que andaba su compañero y hoy procesado Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki). A la joven le fue sustraído su teléfono celular y un monedero, según se ha determinado durante las pesquisas en las que se ha identificado a Hidalgo Marte y a Cruz Díaz como las personas que en horas de la madrugada del pasado 21 de febrero abusaron de la víctima y la tiraron por la alcantarilla de drenaje, además de ser mencionados por los testigos como las personas que la noche de su desaparición no estaban en sus puestos de trabajo.



Según lo establecido por el órgano persecutor los imputados son las personas que de manera habitual prestan servicio en esa planta de la compañía, no así el resto del equipo.



Trabajo sanciona



El Ministerio de Trabajo informa que sancionó a la empresa Oscor Caribe, LLC (Interger Holding), por faltas graves y muy graves en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el artículo 6.1.1 del Reglamento 522-06 y el artículo 720 del Código de Trabajo, mediante el acta de infracción Núm. 64603, de fecha 28 de febrero de 2024, tras la muerte de Paula Santana Escalante. Desde el pasado 26 de febrero la institución realizó visitas en todos los turnos de trabajo de la empresa que opera en la Zona Franca de Las Américas, entrevistó a los compañeros de turno de la joven y también al personal administrativo.