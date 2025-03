Abel Martínez: “El Código Penal debe ser aprobado sin más dilaciones”

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, R.D. – El aspirante presidencial y expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, lanzó un llamado enérgico a los legisladores para que aprueben de una vez por todas el Código Penal de la República Dominicana, calificando como inaceptable que el país siga rigiéndose por un marco legal obsoleto, mientras la criminalidad y la impunidad siguen en ascenso.

Martínez recordó que, durante su gestión al frente de la Cámara de Diputados, fue un propulsor clave en la elaboración y aprobación de este código, logrando que fuera sancionado en dos ocasiones y enviado al Senado, antes de ser observado por el Poder Ejecutivo.

“No podemos seguir con un Código Penal que no responde a la realidad que hoy vivimos. La delincuencia no espera, el crimen evoluciona, y el país sigue atado a una legislación que no ofrece respuestas contundentes contra los criminales. La trata de personas, el narcotráfico, el lavado de activos, el sicariato, los feminicidios y la corrupción, siguen azotando nuestra sociedad sin las sanciones adecuadas. ¡Esto no puede seguir así!”, expresó Martínez.

El exlegislador enfatizó que la seguridad de los dominicanos no puede seguir dependiendo de debates interminables ni de presiones de grupos que anteponen sus intereses particulares al bienestar del país. Llamó la atención sobre el auge de los crímenes trasnacionales, como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como sobre el crecimiento de delitos tecnológicos, estafas financieras y otros crímenes que no están adecuadamente tipificados ni castigados en el código vigente.

“El país necesita una legislación moderna que brinde herramientas efectivas a la justicia y garantice sanciones firmes contra quienes violan la ley. La inacción del Congreso solo beneficia a los criminales y a sectores que buscan mantener la impunidad. El tiempo de las excusas ya pasó”, enfatizó.

Asimismo, Abel Martínez exhortó a los diputados a no ceder ante presiones de sectores radicales y a legislar con responsabilidad, priorizando la seguridad y el bienestar de todos los dominicanos.

“Su deber es legislar para el país, y la República Dominicana lo necesita. Es hora de actuar y aprobar el Código Penal YA. No más excusas”, concluyó.