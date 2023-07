El presidente Luis Abinader afirmó que la situación haitiana es de urgencia para la región y todo el mundo

Al pronunciarse ayer ante el liderazgo de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente Luis Abinader les reclamó abordar juntos los desafíos de la pobreza persistente y la desigualdad y, al mismo tiempo, les pidió no cansarse de los problemas haitianos, porque la República Dominicana no puede hacerlo.



En un discurso pronunciado frente al liderazgo de ambas regiones en Bruselas, Bélgica, el mandatario dominicano se refirió nuevamente a la situación que afecta a Haití y reiteró que todos los países y la comunidad internacional pueden cansarse de los problemas haitianos, pero que la República Dominicana no puede hacerlo.



“Todos los países y la comunidad internacional pueden cansarse de los problemas de Haití, nuestra República Dominicana no puede cansarse”, expresó.



En su alocución, manifestó que no podía terminar sus palabras sin hablar sobre el tema de Haití, el cual consideró de urgencia no solamente para la región, sino para todo el mundo.



El jefe de Estado dominicano indicó que hoy, solo el 30 % de los estudiantes de Haití están yendo a las escuelas, y que la mayoría de los hospitales públicos están cerrados, realidad que calificó como una tragedia en términos de la violencia.



“Aquí está su primer ministro, un hombre muy valiente que está enfrentando ese gran problema, pero que necesita la ayuda de la comunidad internacional”, alertó Abinader.



El presidente Abinader ha sido enfático en los diferentes escenarios tanto nacionales como internacionales en la necesidad urgente de que la comunidad internacional intervenga para pacificar la crisis económica, política y social que enfrenta esa nación y no seguir permitiendo que persista esa situación.



La “Declaración de Santiago de los Caballeros”, aprobada en diciembre de 2022, en la LVI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), expresó su apoyo al llamado formulado por República Dominicana a la comunidad internacional a realizar esfuerzos para buscar respuestas a la crisis de Haití.



El documento firmado por la más alta instancia de la entidad que integran Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y República Dominicana, expresa la “preocupación por la grave situación que afecta a la República de Haití, en los ámbitos económico, social, político y humanitario, que obstaculizan el desarrollo de sus instituciones y ciudadanos”.



Al inicio de la reunión, el presidente Abinader pidió la atención de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) al problema de la migración irregular en la región y planteó la crisis de Haití con su impacto en República Dominicana.



Juntos contra pobreza y desigualdad



Durante su intervención, el gobernante dominicano habló, en primer término, sobre la pobreza y la desigualdad, se mostró también partidario de que se tomen las medidas que fomenten el empoderamiento económico y político de las mujeres.



En ambos sentidos dijo que se debe prestar especial atención a la participación y contribución de las mujeres al desarrollo económico, así como a la participación de los sectores más desfavorecidos. “Nadie puede quedar al margen”, proclamó el presidente Abinader.



El presidente se refirió a la necesidad de fortalecer la colaboración entre UE-Celac en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que contribuya a la reforma de la organización. Sostuvo que diálogo como el de la Cumbre Unión Europea-Celac, brinda la oportunidad de abordar abiertamente los temas de finanzas para el desarrollo, reestructuración de la deuda y previsión de liquidez para detener la crisis de la deuda.



El mandatario sostuvo que ambas regiones deben trabajar juntas por crecimiento sostenible e inclusivo, que promueva la igualdad y cohesión social.



“Somos socios comerciales y de inversión, y nuestras acciones conjuntas ya cubren una amplia gama de prioridades como la transición verde y digital justa, la economía sostenible e inclusiva y el desarrollo humano, incluidas la salud y la educación, así como la investigación, innovación y desarrollo,” especificó Abinader.



En ese sentido consideró imperativo potenciar los recursos de las facilidades incluidas en el Global Gateway, vinculando los socios regionales como el BID, la CAF, el BCIE, el CDB, agencias líderes en el proceso de cofinanciar proyectos junto al BEI y la banca europea; como el Banco Africano de Desarrollo en la facilidad africana con la comisión europea.



El presidente Abinader recordó que las dos regiones están conectadas por una de las redes más importantes de acuerdos comerciales, de asociaciones bilaterales y regionales del mundo, lo cual les ha beneficiado profundamente, “estos acuerdos son un motor clave para el crecimiento y generación de empleos”, apuntó. Puntualizó que la Unión Europea y la Celac, también comparten un interés por un orden comercial multilateral fuerte, y por una Organización Mundial del Comercio reformada con mecanismo de resolución de disputas aplicable a todos los miembros.

Esperanza en construir ciudades cohesionadas

En su discurso ante la UC y la Celac, el presidente Luis Abinader se mostró esperanzado en que se construyan, sobre una visión de multeralismo, sociedades cohesionadas, a través de un compromiso sostenido con el desarrollo. “La estrecha cooperación continua entre nuestras regiones contribuirá aún más a lograr nuestros compromisos multilaterales compartidos, incluida la Agenda 2030, el Acuerdo de Paris Sobre Cambio Climático, el convenio sobre la diversidad biológica y otros compromisos globales relevantes”, precisó el presidente en el discurso que pronunció ante múltiples líderes internacionales.