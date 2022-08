Email it

El presidente Luis Abinader anunció este viernes que se realizará el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, del 10 hasta el 23 de noviembre.



Para el mismo, 35 mil personas estarán trabajando para la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), durante los 14 días que se ejecutará el empadronamiento a nivel nacional.



Al encabezar el acto para comunicar los detalles de la jornada cívica, el jefe de Estado explicó que se dispondrá de un presupuesto que ronda los RD 3,600 millones, y que se contará con el soporte de las últimas tecnologías disponibles para que la información obtenida sea procesada con mayor rapidez.



El mandatario, acompañado del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, y la directora general de la ONE, Miosotis Rivas Peña, informó que desde el Gobierno se está trabajando para que el X Censo tenga repercusiones positivas en la población dominicana.



“Es un gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno, pero es un esfuerzo que tendrá muchas repercusiones positivas, porque para hacer políticas públicas y diseñar políticas públicas correctas y eficientes debemos tener una data y la información real de la situación de nuestra gente y los territorios”, manifestó.



El gobernante dijo que la ONE se está preparando desde agosto de 2020 para este Censo Nacional y pidió la colaboración de la población, así como de las instituciones de los diferentes organismos de seguridad nacional.



“Esto se está haciendo con la ayuda de organismos internacionales, con la mejor tecnología disponible, imitando casos exitosos de otros países y con toda la profesionalidad para que el pueblo dominicano y todas las instituciones del gobierno y de la sociedad civil tengan la data, la información y las estadísticas reales de lo que es la República Dominicana en el año 2022”, añadió Abinader.



Políticas públicas



El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, sostuvo que para poder hacer buenas políticas públicas se hace necesario tener datos de calidad que permitan realizar intervenciones efectivas en los sectores y poblaciones que más lo necesitan.



Isa Contreras expuso que además de servir al Estado, los datos de calidad permiten un mejor accionar de las empresas y los sectores sociales involucrados en acciones de políticas públicas.



“Tenemos la misión de robustecer el sistema estadístico nacional y eso requiere un compromiso fuerte del Estado y de todas sus instituciones en la generación de datos de calidad. Hay una misión que tienen todas las entidades del sector público de generar datos de calidad, y para ello debemos eventualmente contar con una nueva ley sobre la función pública estadística, lo que es una gran misión que tenemos en el Gobierno”, destacó.



Entre las herramientas operativas que tendrá el censo están la base cartográfica, el aplicativo único de reclutamiento y la boleta censal en los dispositivos de captura de información.

Declara levantamiento a nivel nacional

El presidente Luis Abinader emitió el decreto 420-22, que declara los días del levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda, desde el 10 hasta el 23 de noviembre del 2022, y que instruye a que el empadronamiento censal se realice a nivel nacional durante este período de catorce días. El decreto precisa que la Oficina Nacional de Estadística (ONE) puede adoptar todos los procedimientos necesarios para la exitosa ejecución del X Censo Nacional de Población y Vivienda y el correspondiente empadronamiento censal.