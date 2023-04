Email it

El presidente Luis Abinader apeló ayer a la sensatez de los Estados Unidos para que sea eliminada la alerta migratoria a la República Dominicana para que los nacionales estadounidenses no visiten el país por supuesto racismo.



El jefe de Estado indicó que para eso no hay ninguna justificación y que esto se le repitió el pasado miércoles a la subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman.



“No hay ninguna justificación para eso. Nosotros se lo hemos dicho y lo repetimos ayer, no hay ninguna justificación para eso y yo espero que la sensatez pues se imponga en ese sentido”, dijo el mandatario.



A finales del año pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta a los ciudadanos estadounidenses al momento de viajar a la República Dominicana, al afirmar que las autoridades de inmigración se estaba deteniendo y se interrogaba a personas por el color de su piel.