Londres. El presidente de la República Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, participaron ayer en la recepción ofrecida por la familia real a los jefes de Estado, de Gobierno y de delegaciones en el Palacio de Buckingham, con motivo de la coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila Parker.



El mandatario dominicano y la primera dama participaron en la actividad, la cual tuvo una hora y media de duración.



En horas de la mañana, el presidente Abinader y Arbaje asistieron a un desayuno ofrecido por el gobierno del Reino Unido a los jefes de Estado de los países insulares.



Hoy, día de la coronación, el presidente Abinader y la primera dama se trasladarán a Church House y luego pasarán a Westminster Abbey, donde tendrá lugar la ceremonia.



Al término de esta, los invitados asistirán a un almuerzo presidido por el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido y otros altos funcionarios.



El presidente Abinader y la primera dama regresan al país el domingo 7 en horas de la noche.



En la comitiva oficial, además de la primera dama, acompañan al presidente Abinader el director del Cusep y jefe de la escolta, general ERD Jimmy Arias Grullón; su asistente y jefa del Despacho Presidencial, Lourdes Herrera; Eilyn Beltrán, jefe de Gabinete de la Presidencia, y el jefe de Prensa del presidente, periodista Daniel García Archibald.



Encuentro



Ayer, el presidente Abinader sostuvo un encuentro con David Rutley, ministro para las Américas y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido.



El mandatario se reunió también con la baronesa Gloria Hooper, que es enviada de Comercio del primer ministro del Reino Unido para República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Conversaron sobre diferentes temas de interés mutuo para el desarrollo de las relaciones entre ambas naciones.



El café dominicano



El viernes el jefe de Estado se reunió con la dominicana Alexandra Morel, residente en Londres, Inglaterra, quien manifestó a través de las redes sociales que se le estaba agotando su café y deseaba que el mandatario, en su viaje a esta ciudad, le trajera dos o tres paquetes.



Cuando la joven vio al presidente Abinader en persona con el bolso y los paquetes de café, exclamó: “¡No me lo puedo creer!”.



“Hice eso como un juego, no era mi propósito que usted se pusiera en eso, presidente”, expresó.

Alexandra dijo que no se imaginaba a un presidente tan sencillo.



Por su parte, el mandatario dijo sentirse muy satisfecho y feliz de traerle su café.



Junto al presidente estuvo la primera dama, Raquel Arbaje, quien felicitó a los jóvenes por sus deseos de superación.



La dominicana lleva dos años residiendo en Londres junto a su esposo, Luis Manuel Martínez, quien fue contratado por una empresa inglesa y se desempeña como diseñador de software. Martínez estudió en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).