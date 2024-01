El presidente Luis Abinader entregó ayer 3,100 títulos definitivos de propiedad a igual número de familias del sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este.



Durante el acto de entrega, el jefe de Estado afirmó que con esto se busca mejorar la calidad de vida de los comunitarios de la zona, además de que se hace justicia con aquellas familias que por años lo reclamaban y otros por el temor de ser desalojados. El mandatario sostuvo que, con la entrega de estos certificados, más de 17 mil personas se van a beneficiar directamente y que ahora las casas van a tomar el doble o triple del valor que antes tenían.



Entre las comunidades beneficiadas también figuran Villa Tropicalia, Corambal, Casita de los padres, Márgara y Perla del Este, también de Santo Domingo Este.



Proyetos futuros



“En estos actos de entrega de títulos, siempre me gusta estar. Porque tengo mucha satisfacción del deber cumplido. Además de que estamos haciendo un verdadero avance. Avance para mejorar la calidad, avance para llevar paz a la familia, avance para que puedan tener un inmueble que lo puedan llevar a la banca formal. Que puedan hacer una segunda planta para sus hijos o que puedan hacer abajo un pequeño negocio y por eso tengo tanta satisfacción”, dijo el presidente.



El gobernante subrayó que hoy se entregan 3,100 títulos de propiedad de 4,500. Agregó que el proyecto de entrega en los próximos meses El Tamarindo va a llegar casi a unos 9 mil títulos.



El presidente Abinader agregó que la entrega de los títulos de propiedad es una muestra más de que están comprometidos con el proyecto.



Al pronunciar el discurso, el gobernante pidió al párroco Juan José Silva Peralta de la Parroquia San Luis Rey de Francia, para que este forme una comisión para mediar en mil familias que no pudieron ser tituladas porque no se han puesto de acuerdo a nombre de quién saldrá el certificado de propiedad.



De manera protocolar, Abinader entregó los primeros 10 títulos a Deyanira Peralta, Jefferson Cuello, Cirilo Montero, Freddy Soriano, Nieve Luisa Sánchez, Rossy Estrella, Juanito Santil, Nathanel Mercedes, Eleodoro Polanco Martínez y Manuel Matos Medina.



De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, informó que para materializar este sueño la Unidad Técnica Ejecutora, conjuntamente con Bienes Nacionales, trabajaron un área geográfica de 808,342.98 metros cuadrados.



“Es bueno que ustedes sepan que el gobierno les ha ahorrado un total de RD$340,080,000.00 y es que si ustedes hubiesen decidido realizar de manera privada los trabajos hubiesen tenido que pagar como mínimo RD$ 80,000.00, por cada vivienda o solar que ustedes ocupan y hoy los recibirán de manera gratuita de manos de nuestro presidente Luis Abinader”, agregó Méndez.



El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado afirmó que se trata de la primera etapa y por ello, la institución se mantiene trabajando de manera ininterrumpida en las tareas y las fases dos, tres y cuatro para en el menor tiempo posible engrarlas.

Entrega remozada parroquia en Mendoza

Posteriormente, el jefe de Estado entregó remozada la Parroquia Santa María Madre de Dios, en el sector de Mendoza, proyecto ejecutado por el Banco de Reservas.



El presidente Abinader manifestó que siempre va a apoyar este tipo de obras tanto de las iglesias católicas como cristianas, porque lo que busca realmente es la presencia de valores en todo el territorio nacional. Además, expresó buscan que las iglesias ayuden en la educación en valores de los jóvenes y que se conviertan en centros de las comunidades.