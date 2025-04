Pide a militares en frontera “ser ojos de la patria” y lanza plan de reforestación “Framboyanes por la patria”

Tras el pedido de Amnistía Internacional para que el Gobierno detenga las detenciones de indocumentados en los hospitales por considerar que con ello hay un trato inhumano con los ilegales haitianos, el presidente Luis Abinader invitó ayer a la organización a ir a trabajar en la vecina nación y ocuparse de los derechos humanos de los nacionales desde ese territorio.



Al visitar cuatro puntos de la zona fronteriza del país para dejar iniciados los trabajos de extensión del muro divisorio, el jefe de Estado defendió la aplicación de las 15 medidas que ha puesto en marcha el gobierno para controlar la migración haitiana irregular, entre las que se encuentra la deportación de ilegales desde los hospitales una vez sean atendidos y que se puso en marcha esta semana.



“A Amnistía Internacional, yo le respondo que vaya a trabajar en Haití, que vayan a ocuparse de la situación de los derechos humanos en Haití, que no abandonen Haití, y a la comunidad internacional también que lo haga. Nosotros y mi responsabilidad es defender la República Dominicana”, manifestó el mandatario desde Dajabón, específicamente en el área del muro fronterizo que será extendido en esta área 13 kilómetros más hasta Capotillo.



“A partir de aquí es que se van a iniciar los 13 kilómetro hasta Capotillo para continuar en la construcción del muro en protección nuestro país. Ustedes ven, este es el río Masacre y de este lado, es la República de Haití. Desde aquí es que anunciamos los 13 kilómetros que ya están en un proceso de licitación para que se empiece a construir antes de los próximos tres meses”, agregó.



Exige más dedicación a los “ojos de la patria”



En su visita a la frontera, el mandatario exigió más a los militares que protegen el territorio nacional y los llamó a ser “los ojos de la patria”.



Desde la Fortaleza Beller general Francisco A. Salcedo, en la provincia Dajabón, el mandatario se dirigió a los soldados y les insistió en la importancia del compromiso y la dedicación de quienes resguardan el área divisoria con Haití.



En momentos en que Haití se encuentra en uno de sus peores momentos debido a que las bandas armadas que dominan esa nación se siguen apoderando de los territorios, el presidente Abinader instó a los militares dominicanos a duplicar los esfuerzos diarios para garantizar la seguridad y fortalecer aún más la protección fronteriza, al resaltar que este es un momento crucial en el que la patria exige mayor vigilancia y entrega.



En ese sentido, el mandatario hizo un llamado a cumplir con los deberes de manera ejemplar, luego de garantizarles que el Gobierno brindará el apoyo necesario para alcanzar estos objetivos y recordar que la protección de la nación es una responsabilidad compartida que debe ser llevada a cabo con el mayor celo y compromiso.



Ayer, Luis Abinader recorrió las fronterizas provincias de Elías Piña, Jimaní, Pedernales y Dajabón para dar inicio a la extensión del muro fronterizo. Sobre el particular, el gobernante informó que los ciudadanos de Dajabón están pidiendo que se extienda el muro por todos los resultados positivos que ha tenido, especialmente los temas de seguridad, porque ha reducido en un 80 % los robos de ganado y otro tipo también de ilícitos.



No obstante, pese a que las bandas en Haití causan problemas todavía no han pisado territorio dominicano.



“Hasta ahora no lo han hecho (entrar al país) y esperamos que no lo hagan, porque si entran o intentan entrar aquí, les va a ir muy mal”, advirtió.

El presidente Luis Abinader planta un árbol junto a autoridades.

Plan de reforestación “Framboyanes por la patria”



Con la siembra de un framboyán, planta endémica de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader inició también el proyecto de reforestación de la zona fronteriza bajo el nombre “Framboyanes por la patria”.



El proyecto, que se desarrollará en toda el área divisoria en cada uno de los puntos del norte y del sur, estará a cargo del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la colaboración de los gobiernos locales y la sociedad civil.



Durante todo su recorrido, el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, autoridades locales, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y representantes de comunidades aledañas.