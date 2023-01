Email it

De manera definitiva, el presidente Luis Abinader ha descontinuado la tradición gubernamental de saludos de año nuevo y las declaratorias del año con un propósito específico.

Desde el 2021 hasta este 2023, el jefe de Estado que asumió en agosto de 2020 no ha llevado estas tradiciones que tenían décadas.



Los saludos protocolares de inicio de año se hacían en un acto en el salón de Embajadores del Palacio Nacional en donde el jefe de Estado recibía a todos los funcionarios de su gabinete, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de la Iglesia y al cuerpo consular.



En 2021, cuando este gobierno tenía apenas cuatro meses en el poder, Milagros Germán, quien fue la primera vocera de la Presidencia, explicó que los saludos de año nuevo en la casa de Gobierno eran “una práctica innecesaria y contraria al protocolo del covid-19”, que en ese momento azotaba al país, pero que además, con la no realización de esta ceremonia se dejaba “atrás el culto a la figura presidencial”.



Declaratoria de los años



Otra tradición de más de cinco décadas erradicada por Abinader es la de “bautizar” el año con un propósito específico. Cuando finalizaba cada año, el Poder Ejecutivo emitía un decreto con el cual se enunciaba hacia dónde irían encaminados parte de los esfuerzos del gobierno de turno en esos 12 meses con la denominación de un tema en particular.



El presidente Luis Abinader asumió el Poder Ejecutivo el 16 de agosto. Su antecesor fue Danilo Medina, quien duró ocho años en el poder desde el 16 de agosto de 2012 al 16 de agosto de 2020. El 2013, que fue el primero de Medina lo denominó “Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte; el 2014 el “Año de la superación del Analfabetismo”.



El 2015 fue “Año de Atención a la Primera Infancia” y el 2016 “Año de Fomento de la Vivienda”; el 2017 como el “Año del Desarrollo Agroforestal”; el 2018 “Año del Fomento de las Exportaciones”; el 2019 “Año de la Innovación y la Competitividad” y el 2020, que fue el último, “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”. En el último período del expresidente Leonel Fernández estos fueron sus declaratorias. El 2009 fue “Año del Centenario del Natalicio de Juan Bosch”.



El 2010, fue “Año de la Reactivación Económica Nacional”; el 2011 “Año de la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”; el 2012 “Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana”.

Gobierno ha afirmado es una práctica antigua

A inicios de este gobierno, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, calificó de muy antigua la decisión de nombrar el año con un tema en particular mediante decreto. El funcionario expresó que a lo largo de los años esta disposición no rindió ningún fruto, y que además proviene de la era trujillista. Por otro lado, Abinader dijo que con ello se racionalizaba el gasto, además de que todos los temas son importantes.