Que el acusado de matar al ministro Orlando Jorge Mera cambiara de abogado por segunda ocasión no es más que una táctica dilatoria, aseguró ayer el representante de los familiares del extinto funcionario.



Ayer, cuando se tenía previsto iniciar con la audiencia preliminar de este caso, Fausto Miguel Cruz se presentó ante la jueza Altagracia Ramírez, con el abogado Moisés Fontanillas, quien pidió tiempo para estudiar el expediente.



Ante esto, la magistrada del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reenvió la vista, en la que decidirá si el imputado pasa o no a juicio de fondo, para el lunes 6 de marzo.



Es el segundo aplazamiento de forma consecutiva. En la audiencia, según explicó el jurista Miguel Valerio, representante de la familia de Jorge Mera, Fontanillas dijo que el imputado tuvo “una mala sintonía” con su defensa anterior.



Indicó que la jueza Ramírez le advirtió al imputado que no puede cambiar de abogado más de dos veces, o se le asignará un defensor público. La primera vez, los abogados asistían a Cruz renunciaron, y luego el imputado contrató a otro, que luego cambió por Fontanillas.



Para Valerio, el imputado está tratando de dilatar el proceso. “Nosotros estamos advirtiendo que es una táctica dilatoria, pero la realidad está ahí y las pruebas, evidentemente está tratando de dilatar sin sentido”, sostuvo.



De acuerdo con el órgano acusador, Cruz mató a balazos, y con un arma ilegal, al ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera el mediodía del lunes 6 de junio del año pasado. Establece que el imputado cometió el hecho en el despacho del funcionario, tras negársele unos permisos.