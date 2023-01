Acceso sin visa de dominicanos se reduce con disposición de Guatemala

Email it

La disposición de Guatemala de solicitar visa a los dominicanos para acceder a ese país a partir de febrero de 2023 reduce a uno menos el listado de países a los que los dominicanos pueden entrar sin visa.

A comienzos de este 2023, la lista de países a los que los dominicanos pueden entrar sin visa totalizaba un número de 70 países. Con la disposición de las autoridades migratorias de Guatemala, la lista se reduce a 69.

La medida, por lo reciente, no se ha registrado hasta el momento en los índices de pasaportes de Henley & Partners o de Passport Index. En consecuencia, habrá que observar la evolución del ranking en las próximas semanas. No obstante, se espera que la disposición de Guatemala de solicitar visa a los dominicanos no surta mayor efecto en el índice de movilidad del pasaporte dominicano en estos rankings.

Desde inicios de este año, Henley & Partners, referente de la evaluación de cantidad de países a los que los ciudadanos pueden viajar sin necesidad de tramitar una visa, ubica al pasaporte dominicano en el puesto 78 en términos de libertad de viaje.

Entretanto, Passport Index ubica el alcance mundial del pasaporte dominicano en un 42%. La conocida base de datos mantiene a nuestro documento con una puntuación de movilidad de 83, al igual que a inicios del 2022.

A diferencia del índice Henley, Passport Index indica que son 80 los países a los que pueden acceder los dominicanos sin visa. Esto, incluyendo los que puedes solicitar visa de llegada.

Turismo: otro punto a observar

El argumento esgrimido por las autoridades de Guatemala para solicitar visa a los dominicanos radica en el «flujo irregular» de dominicanos «que transitan irregularmente con el fin de llegar a EEUU».

El año pasado, Guatemala negó el ingreso a 1.393 dominicanos. Mientras que en 2021 fueron 474 las personas de esta nacionalidad rechazadas, de acuerdo con datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Durante el año 2022 se inadmitió el ingreso de 1,393 personas de República Dominicana a territorio guatemalteco

No obstante, en los próximos meses deberá observarse el efecto en otro factor. Uno que en el último año mostró acciones de fortalecimiento entre ambos países: el turismo.

Apenas hace días atrás, en el marco de Fitur 2023, la propia directora del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Anayansi Rodríguez, resaltaba el dominicano como uno de los mercados clave a explorar en 2023, cita EFE.

Asimismo, desde mediados de 2022, la conectividad aérea comenzó a fortalecerse con la conexión directa y a bajo costo entre República Dominicana y Guatemala gracias a Arajet y sus vuelos directos. Cabe destacar que Ciudad de Guatemala es actualmente el cuarto destino más vendido de Arajet.

Arajet inició sus operaciones en Guatemala a mediados de 2022 con cuatro frecuencias directas a Santo Domingo

Además de Visa, ¿Qué necesitan los dominicanos para entrar a Guatemala?

Desde hace un poco más de cinco años, los dominicanos no necesitaban visa para entrar a Guatemala. Sólo debían tener algunos requisitos.

Una de las principales exigencias para que los dominicanos puedan entrar a Guatemala es la solvencia económica. Deben demostrar fondos suficientes para el viaje, además de la reserva del vuelo de regreso.

También deben mostrar los documentos que sustenten el viaje y contar con el pasaporte vigente al menos por seis meses.