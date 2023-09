En el marco de la celebración del 62 aniversario de la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), el presidente de la entidad resaltó la trayectoria de Manuel Estrella y del Grupo Estrella como ejemplo de transparencia, eficiencia y calidad.



La ACIS afirmó que el Grupo Estrella es un grupo de empresas forjado sobre la honestidad, el trabajo tesonero y la responsabilidad.



Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales, afirmó que hoy el Cibao cuenta con uno de los grupos más importante del país y en capacidad de competir con muchas empresas, incluso de América Latina.



Dijo: “En estos 62 años de celebración de la ACIS, esto nos llena de orgullo. No sería suficiente con reconocer la trayectoria del Grupo Estrella y de Manuel Estrella, sino que debemos decir que en el país hay pocas empresas que generen la transparencia, la honestidad y confianza que ofrece este conglomerado empresarial”.



“La ACIS, como lo ha hecho en otras oportunidades con otros grupos empresariales de la región, asegura que siempre va a destacar las buenas prácticas que desarrollan grupos empresariales, que aportan no solo al desarrollo de la región, sino también al país, y el Grupo Estrella pertenece a un empresariado de compromiso con la región, con el país”, destacó Filpo.



Sostuvo que en su sesenta y dos años de fundada, la Asociación de Comerciantes e Industriales, en el marco de su celebración, ha desarrollado “AcisTech Conference and Export”, un evento de las prácticas del futuro en tecnológicas sobre el área de la robótica inteligencia artificial y la computación cuántica.



La ACIS, principal entidad empresarial de la región del Cibao, aglutina a los miembros de la clase empresarial, canaliza las inquietudes del sector, defiende sus intereses y aporta al desarrollo de Santiago y del país.