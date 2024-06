La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, dijo que el sector construcción sigue creciendo, a diferencia del año pasado.



Destacó que a la estabilidad en tasa de interés y en la inflación se encuentran estables en estos momentos, aunque explicó, que no se dormirán en los laureles, sino que utilizarán esas condiciones para que se potencie mejor el sector.



“Estamos a la espera de una liberación de encaje”, dijo, aunque detalló que como sector no buscan que le regalen nada, sino que le creen condiciones, argumentando que el encaje legal es una de ellas”, dijo al ser entrevistada en el programa Despierta con CDN por el canal 37.



Destacó que esperan mejores condiciones en algunos rubros que han presentado una escalada alcista, como el cemento, el acero, la varilla y otros.



Aseguró que el precio a la vivienda ha subido significativamente, lo que hace más difícil obtener una vivienda digna.



En ese sentido, Meléndez indicó que por eso proponen la ley de alquiler “que es algo que el presidente nos prometió que ahora podríamos tener un avance a una ley que nos convenga, no la que cursa… creemos que con una ley de alquiler actualizada podría reducirse muchísimo los precios de la vivienda y los precios de los alquileres.



En cuanto al déficit habitacional dijo que hay un alto porcentaje entre cuantitativos y cualitativos de personas sin viviendas en el país, el cual se encuentra en 1 millón 400 mil viviendas, de los cuales se encuentran el que le falta completamente la vivienda es de 390 mil viviendas, esto es para el nivel cuantitativo.



Mientras que para el nivel cualitativos pertenece 1 millón 10 mil, que son las personas que cuentan una, pero le falta mejorarla. Destacó entre los puntos positivos la unificación de la data para contabilizar el déficit habitacional.



En cuanto a las normativas urbanas dijo que han ido avanzando en conjunto con los ayuntamientos del Distrito Nacional en busca de lograr normativas urbanas que sean adaptadas a lo que demandan la ciudadanía y el mercado.



Agregó que no es la vivienda la que hace complejo el tránsito y la ciudad, a lo que calificó como un mito, sino que son los comercios mal ubicados y otras tipologías.