La directora del programa social Supérate, Gloria Reyes, informó que la actualización del registro de hogares que reciben ayuda del Estado se encuentra en proceso y ya ha iniciado en los municipios de Los Alcarrizos y en Las Matas de Farfán.



En ese sentido, resaltó que la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) corresponde al 2018 y no se ha actualizado porque el decreto que crea la entidad manda a hacerlo cada cuatro años.



Señaló que la actualización tiene un costo de 20 millones de dólares, por lo que están trabajando junto al Siuben para lograr un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permita hacer ese censo general, y poder vincular los datos con el censo nacional que se realizará en noviembre.



“Dentro de los márgenes de errores que tiene esta data, que es de un 2 y 3%, esas son las excepciones que nos van a pasar (las personas que reciben la ayuda sin necesitarla), pero no es la regla, porque hemos entregado 160 mil cheques, y solo hay dos casos, que no deben ser, que no debieron cambiarlo”, expresó en el programa “El Gobierno de la mañana”.



Al hablar de la transformación y nuevo enfoque que ha recibido el programa, Reyes también se refirió al Bono de Emergencia que fue activado recientemente por el Gobierno y el Comité de Emergencias de Supérate (CES), ante el paso del huracán Fiona.



“Con la creación de Supérate en el 2021 también se contemplaron los bonos de emergencia. No se trata de la creación de un bono nuevo; está en el decreto, está institucionalizado; para fenómenos naturales, emergencias sanitarias o cualquier situación de choque económico”, puntualizó la funcionaria.



Dijo que para su implementación, las entidades involucradas ya se encuentran en campo en las labores de levantamiento de la Ficha Básica de Emergencias (FIBE).