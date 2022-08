Email it

La Fiscalía del Distrito Nacional asegura que el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés utilizó un arma ilegal para matar al comunicador Manuel Taveras Duncan luego de producirse una pelea entre ambos.



De acuerdo a una nota de prensa en la que se detalla lo que contiene la solicitud de medida de coerción, Alburquerque Comprés destruyó y ocultó el arma ilegal que utilizó para cometer el hecho, como una manera de borrar evidencia.



“Luego de cometer el hecho, el imputado se deshizo del arma homicida utilizada para matar a Taveras Duncan, y en una acción criminal procedió a desaparecer dicha arma, ilegal, ya que la misma no le fue asignada por su institución castrense”, expresa el Ministerio Público.



En la instancia dirigida al tribunal por el fiscal Vladimir Viloria, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía, se solicita la imposición de prisión preventiva contra el vicealmirante retirado debido a que representa un peligro de fuga y podría intimar a testigos.



“En su caso existe el peligro de fuga al tratarse de un hecho grave y la posibilidad de que el imputado torpedee el proceso de investigación mediante la intimidación a testigos conforme las relaciones que cultivó en su prolífica carrera militar y su comportamiento violento, además de que destruyó y ocultó el arma ilegal que utilizó para cometer el hecho criminal”, dice el Ministerio Público.



La instancia prevista para conocerse este lunes en el Tribunal de Atención Permanente, el fiscal Viloria, establece que el 19 agosto, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, se originó una pelea entre el expresidente DNCD y Taveras Duncan, que culminó en la muerte de este último a causa de proyectil de arma de fuego en un en un establecimiento de comida rápida de la avenida Núñez Cáceres esquina Rómulo Betancourt.



¿Qué y cómo pasó?



La instancia indica que en momentos en que Taveras Duncan era atendido por empleados del negocio llegó el imputado Alburquerque Comprés y se desmonta de un vehículo marca Mercedes Benz, riéndose, razón por la cual el occiso piensa que el imputado se reía de él, situación que originó una discusión entre éstos.



Fruto de esa situación se suscitó una pelea en la cual éstos se agredieron mutuamente, hasta que intervino un seguridad de la plaza y una persona que acompañaba a la víctima.



Posteriormente, Alburquerque Comprés se dirigió a su vehículo, por lo que el seguridad y empleados del establecimiento le sugirieron a Taveras Duncan que se retirara del lugar, no logrando esto, debido a que inmediatamente el imputado sacó desde el interior de su vehículo una pistola y comenzó a realizar múltiples disparos en contra de la víctima y su amigo, no logrando impactarlos en ese momento debido a que estos salieron corriendo.



El imputado abordó de nuevo su vehículo para perseguirlos, mientras Duncan logró esconderse detrás de una banca de lotería, donde fue encontrado por su victimario, quien le realizó un disparo en el tórax e inmediatamente este cae al pavimento de forma despiadada aprovechó para realizarle otro disparo y se marchó.

La fiscalía lo acusa de homicidio voluntario

El Ministerio Público ha calificado los hechos en los tipos penales descritos en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican el homicidio voluntario causado con arma de fuego ilegal.



Antes de entregarse a las autoridades, Alburquerque manifestó durante una entrevista radial que quería evitar el enfrentamiento con el comunicador “pero volvieron y perdí la razón”.



Dijo desconocer las razones por las que Duncan le golpeó en el rostro y el costado.