Empresarios y políticos del país tildaron de irresponsables, desafortunadas y poco atinadas declaraciones de EE.UU.

La acusación de los Estados Unidos a la República Dominicana de aplicar políticas migratorias racistas, tomando en cuenta el color de piel y violando los derechos humanos en medio de la intensificación de las deportaciones de nacionales haitianos, ha caído mal a los distintos sectores, entre ellos empresarios y políticos, quienes rechazan y califican las declaraciones de desafortunadas, irresponsables y poco atinadas.



Ayer, los presidentes de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) y del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) tronaron en contra del comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana que alerta a sus nacionales sobre un “trato desigual de los ciudadanos estadounidenses por parte de las autoridades dominicanas” que, para los Estados Unidos, son motivo de preocupación.



A juicio del presidente de la AIRD, Celso Juan Marranzini, esas opiniones son desafortunadas. “Realmente nosotros respaldamos totalmente la posición del gobierno dominicano y las declaraciones que ha dado porque se trata de una declaración muy desafortunada que para nada están apegadas a la realidad, que realmente se alejan de precisamente de buscar una solución al problema haitiano”, expresó Marranzini al ser abordado por la prensa en el Palacio Nacional.



Para Marranzini tanto la República Dominicana, al igual que los demás países, es soberana para tomar las medidas migratorias que entienda. “Realmente eso es lo que se ha estado haciendo, no estamos denigrando a nadie de ninguna manera, sencillamente tomando medidas en cuanto a la migración ilegal como lo hacen otros países y realmente dejan mucho que decir estas declaraciones porque lo que se trata es de buscar una solución a este problema que realmente pone en juego la seguridad de la región, porque no solamente afecta a la República Dominicana”, apuntó.



Mientras que, por otro lado, el presidente del Conep, Pedro Brache, afirmó que lo correcto en este caso es que los Estados Unidos se retracte por considerar que sus declaraciones son poco atinadas y que no se sabe cuál es su base porque en vez de aportar en la solución del problema haitiano, lo que hacen es echarle “leña al fuego”.



“Yo creo que la comunidad internacional ha sido tímida en aportar soluciones y yo creo que, particularmente, Estados Unidos ha sido tímido en ofrecer soluciones para esa crisis de un país que todos debemos ayudar a que recupere el sendero de la democracia y por eso yo creo que son unas declaraciones muy poco atinadas, son declaraciones que no se sabe cuál es la base y entonces yo creo que ellos deberían retractarse, yo creo que lo lógico es que se retracten y que aporten soluciones, no críticas”, expresó Brache.



Legisladores ven intromisión



Legisladores de distintos partidos políticos del país rechazaron el comunicado “Alerta: Reforzamiento en curso de migración en República Dominicana” emitido el pasado sábado por la Embajada de Estados Unidos, donde advierte a sus ciudadanos de piel oscura sobre los operativos migratorios de autoridades dominicanas.



Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, presidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos en la Cámara de Diputados; y Amado Díaz, vicevocero del bloque perremeísta en esa ala congresual, entienden que constituye una intromisión por parte del país norteamericano en la República Dominicana hacer esas declaraciones.



Mientras Amado Díaz consideró que la alerta de la embajada se enmarca en lo que entiende es el accionar de los Estados Unidos: “creerse policía del mundo”, así como que pueden imponer políticas migratorias en otro territorio.



Ramón Bueno (PRM), presidente de la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas, sostuvo que la Ley de Migración hay que aplicarla y recomendó a la embajada de Estados Unidos asumir lo que “el mundo” entero le ha pedido, que es asumir el problema haitiano. Asimismo, las diputadas oficialistas Kenia Bidó y Dulce Quiñonez, indicaron que el anuncio es “un poco desafortunado” y que la República Dominicana es un pueblo soberano y como tal, tiene que defender la patria y el diputado del PLD Tulio Jiménez afirmó que se trata de chantaje.

Lo que denunció EE.UU. en su comunicado

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana denunció que ciudadanos estadounidenses que viajan a la República Dominicana reportan en los últimos meses haber sido “retrasados, detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio en los puertos de entrada y en otros encuentros con funcionarios de inmigración basados en su color de piel”.



El documento, que fue publicado el sábado por el propio organismo indica, de igual forma, que “los informes sobre el trato desigual de los ciudadanos estadounidenses por parte de las autoridades dominicanas son motivo de preocupación constante para la Embajada de los Estados Unidos”.