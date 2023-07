Adars afirmó que este sector no tendría inconvenientes en asumir la carga económica del Programa de Medicamentos de Alto Costo siempre y cuando se cumpla con las normas legales vigentes.



El presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), José Manuel Vargas, advirtió que previo a un eventual traspaso del referido programa a la seguridad social, es necesario realizar un estudio actuarial y financiero y hacer los ajustes de lugar porque de lo contrario se atentaría contra el propio sistema.



El ejecutivo precisó que como sector son coherentes en la posición de acatar lo que el Consejo Nacional de la Seguridad Social decida al respecto. Ahora bien, indicó que para que lo planteado por las autoridades de Salud Pública sea posible, es esencial que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), elabore una nota técnica que determine cuáles son los medicamentos, las compras centralizadas, quiénes son los pacientes, cuáles son los que no están y deberían estar y finalmente el costo de ello.



“Eso habría que agregarlo a la cápita que nos pagan a nosotros para atender las necesidades de salud de los afiliados; y con muchísimo gusto nosotros aceptaremos, pero primero habría que afiliar a cada una de las personas que padecen esas enfermedades que requieren medicamentos de alto costo, afiliarlos al seguro familiar de salud, si son contributivos al régimen contributivo, si son subsidiados al régimen subsidiado, pero habría que hacer eso, no es un proceso tan sencillo”, infirió.



Vargas es enfático en decir que si se siguen los pasos establecidos en las normativas legales vigentes, las ARS no tendrían inconveniente en asumir esa responsabilidad. “Pero tiene que ser así porque de lo contrario se atentaría contra el propio sistema, porque no habría los recursos necesarios para hacerle frente a esas necesidades muy sentidas de la población”, destacó. A su vez, agregó que “por eso es que en todos los países del mundo es el Estado el que provee los medicamentos de alto costo y no la seguridad social”. Entiende que como sistema social, se requiere que todo lo que se incluya sea debidamente analizado, en este caso, la frecuencia de uso, costos de los medicamentos y personas que los usan.



El Estado es el garante



En su planteamiento, el titular de Adars recordó que el Estado, según la Constitución de la República, es el responsable de preservar y cuidar la salud de todos los dominicanos, como principio legal. En tanto, el Ministerio de Salud Pública es el órgano rector del sistema de salud.



“En reiteradas ocasiones el ministro dio declaraciones tendentes a que la seguridad social asumiera los costos de los medicamentos de alto costo, también el viceministro y finalmente el señor Pimentel también habló del tema, diciendo que era una carga muy onerosa, y si para el Estado son cargas onerosas, que es lo más poderoso que tenemos como institución, para cualquier otra institución es una carga bastante fuerte”, concluyó.



El programa cuenta con un presupuesto de 8 mil millones de pesos al año para garantizar tratamientos gratuitos a una cantidad limitada de pacientes con enfermedades crónicas.