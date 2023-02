A más de un año del establecido plan piloto, que dicta el cierre al tránsito en el Paseo Freddy Beras Goico del parque Mirador Sur, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre analizarán qué decisión tomar sobre esta disposición.



Según explicó a elCaribe, Hugo Beras, director del Intrant, la mañana de este martes se llevó al diálogo el tema del cierre de esta avenida para determinar, con los levantamientos que han hecho, si será conveniente o no que permanezca cerrada.



“Esta mañana hablamos con Carolina (Alcaldesa del Distrito Nacional), sobre ese tema para ver cómo avanzamos en la sala capitular y ver qué decisión se va a tomar, sobre los levantamientos que hemos hecho”, señaló durante una llamada.



Explicó que para poder ofrecer una declaración sobre la decisión definitiva, primero deben proceder con un levantamiento que arroje resultados hacia lo que sea más viable, aunque no indicó la fecha o el tiempo que tomará obtenerlos.



“Cuando haces un plan piloto, es para poder determinar la factibilidad del uso de una vía con una disposición que hay y ver qué proyecto desarrollar, por eso se llama piloto, no es definitivo”.



La información que hasta entonces se ha ofrecido sobre el cierre de este paseo, es que luego de haberse realizado una jornada de acondicionamiento a la vía, en septiembre del 2021, tanto el Intrant como el ADN dispusieron que permaneciera cerrada al tránsito vial, mientras se evalúan factores que siguen siendo no muy claros.