El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la Republica Dominicana, Fernando González, manifestó que no hay envase más práctico y económico como la bolsa de plástico.



Señaló que hay varias alternativas para evitar que las bolsas de plástico contaminen y de esa forma no se tenga que prohibirlas.



En una carta remitida a Nelson Rodríguez, director de elCaribe, a propósito del editorial de fecha 3 de junio titulada “contra el uso de las bolsas de plástico”, admite que las bolsas de plástico contaminan nuestros solares, cañadas, ríos y mares.



Sin embargo, manifiesta que las alternativas al plástico son extremadamente costosas y también son contaminantes.



Dijo que existe una tecnología liderada por los británicos, que convierte las bolsas de plástico en agua y biomasa al final de su vida útil, o sea, que si van a parar al ambiente, no lo contaminaran y que en el país hay cuatro productores de plástico, los cuales han sido certificados para aplicar la tecnología.