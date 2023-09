El 80% de los diputados aspira a seguir en su curul cuatro años más, así como el 94% de los senadores

Al menos 40 legisladores de distintos partidos políticos no se repostularán a sus cargos electivos en los comicios del 2024 por aspirar a otras posiciones políticas; ceder su curul a otras nuevas figuras; tener asuntos pendientes con la Justicia; y por razones personales.



Se trata de dos senadores y 38 diputados, mayoría de ellos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien tiene una matrícula de 98 miembros en la Cámara Baja y 18 en la Alta.



De los 40 congresistas, 18 aspiran a las senadurías de las respectivas provincias a que pertenecen; ocho buscan dirigir las alcaldías; 12 decidieron no inscribirse para ninguna posición (dos senadores y 10 diputados); y dos tienen impedimentos para volver a ser legisladores.



El PRM tiene 23 diputados que dejarían su posición por las razones expuestas; el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ocho; Fuerza del Pueblo (FP), seis (cuatro diputados y dos senadores); Reformista Social Cristiano (PRSC), dos; y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), uno.



Los senadores Eduardo Estrella e Iván Lorenzo, voceros en el Senado de Dominicanos por el Cambio (DxC) y PLD, respectivamente, no están en la lista porque tienen casos excepcionales. Tanto Estrella como Lorenzo habían anunciado que no tenían la intención de volver a ser senadores, sin embargo, trasciende que el representante de Santiago y expresidente de la Cámara Alta se repostulará. También es un hecho que el senador por Elías Piña quiere seguir con una curul, pero representando al Distrito Nacional.



Hay 182 que quieren continuar



El Congreso Nacional tiene una matrícula de 222 legisladores, de ellos 190 diputados y 32 senadores, por lo que con los 38 diputados que no aspiran a repetir al cargo, 152 buscan continuar, para un 80%. Asimismo, de los dos senadores que anunciaron no seguir en la Cámara Alta, 30 quieren repetir, es decir un 93.75%.



Aspiranción a senadurías



Uno de los diputados que aspiran a otra posición es el perremeísta Eugenio Cedeño (PRM), provincia La Romana, quien busca ser el nuevo senador de la referida demarcación. Esto en el marco de que la candidatura está reservada. Sin embargo, trasciende que el PRSC (aliado del partido oficialista) quiere la senaduría y la alcaldía, respectivamente, pero que el partido del Gobierno sólo le ofrece la plaza municipal.



Otros perremeístas que buscan pasar de una cámara legislativa a otra son el vocero Julito Fulcar, Peravia, quien compite por esa senaduría con el representante de la provincia y del mismo partido, Milcíades Franjul; el vicevocero del bloque, Amado Díaz, Circunscripción 1, Santo Domingo, quien aspira a la senaduría de la demarcación (aunque se ventila tiene la candidatura de diputado reservada); Otoniel Tejada, Circ. 2, San Cristóbal, quiere ser el senador de la provincia; y Alexis Jiménez, Circ. 3, Santo Domingo, quien lucha por la senaduría de Santo Domingo a fin de sustituir a su compañero de partidario, Antonio Taveras, quien busca continuar por cuatro años más frente a la provincia más poblada del país.



Se suma a la contienda electoral de oficialistas que buscan representar las senadurías Israel Mañón, provincia Elías Piña, quien aspira por la referida demarcación; Nidio Encarnación, de San Juan, por la provincia; Francisco Solimán, La Altagracia, por el territorio ; y Francisco Rodolfo Villegas, también por La Altagracia.



Además, Martha de Jesús Collado, Valverde, quiere ser la próxima senadora de la provincia; Darío Zapata, Dajabón, compite con David Sosa (FP) para sustituirlo en la posición; Gustavo Lara, San Cristóbal, lucha por ser el próximo representante de la provincia (aunque trasciende tiene la diputación reservada); Moisés Ayala, Barahona, intenta dirigir la tierra sureña; y Orlando Martínez, Monseñor Nouel, se lanzó como precandidato a senador de la provincia.



De Fuerza del Pueblo está Omar Fernández, Circ. 1, Distrito Nacional, que aunque no lo ha dicho oficialmente, se sabe que aspira a la senaduría de la capital; y Rubén Maldonado, Circ. 6, Santo Domingo, quiere ser el representante de la referida provincia. De su lado, el exvocero del bloque peledeista Juan Julio Campos, La Altagracia, aspira por la referida demarcación; y el portavoz del PRD en la Cámara, Saury Mota, busca representar a Hato Mayor.



Con miras a las alcaldías



La diputada perremeísta Betty Gerónimo, Circ. 6, Santo Domingo, lucha por la alcaldía de Santo Domingo Norte, posición que ostentó su esposo, Francisco Fernández. Le siguen los pasos los compañeros de partido Orlando Jorge Villegas, Circ. 1, Distrito Nacional, aspira a alcalde por la demarcación (trasciende tiene candidatura diputación reservada); Elías Báez, Circ. 4, Santo Domingo Oeste; y Manuel Florián, Barahona, quien quiere dirigir el territorio.



De igual forma, por el PLD, Víctor Fadul, Circ. 3, Santiago, aspira a sustituir en la demarcación a su compañero de partido y candidato a la presidencia de la República, Abel Martínez; Tulio Jiménez, Circ. 3, San Cristóbal, quiere ser el alcalde de Haina; y Jesús Martínez (PLD), Circ. 5, Santo Domingo, se postula para la alcaldía de Los Alcarrizos. Mientras, Aqulino Serrata (FP), Circ. 4, Santo Domingo, busca ser el alcalde de Santo Domingo Oeste.



No piensan volver



Los senadores de Fuerza del Pueblo Dionis Sánchez y Fraklin Rodríguez, de Pedernales y San Cristóbal, respectivamente, han anunciado que no buscarán la reelección.



Por otro lado, el diputado perremeísta Ramón Ceballo, Circ. 2, de dominicanos en el exterior, desde hace un tiempo dijo que no se repostularía, haciéndolo oficial a través de un comunicado remitido el 25 de julio pasado. Al igual que él, no buscan repetirlos oficialistas José Miguel Cabrera , Circ. 3, Distrito Nacional; Leonardo Alfonso Aguilera, Circ. 1, Santiago; y César Santiago (Tonty) Rutinel Domínguez, Circ. 5, Santo Domingo, quien en principio de año se sabía que aspiraba a senador por la referida provincia.



De igual modo, anunció que no buscará la repostulación como diputado el miembro del Comité Político del partido morado Víctor Suárez, Circ. 1, Santiago. No obstante, aspiraba a la precandidatura de alcalde de “la Ciudad Corazón”. Asimismo, el peledeísta Félix Castillo, Circ. 1, Puerto Plata, al conversar con elCaribe expresó que con cuatro periodos “está bueno”.



Magda Rodríguez (PLD), Circ. 3 de Santiago, declaró a este medio que dará espacio a otras nuevas figuras jóvenes. La defensora de los derechos de las mujeres y de los niños confía en que la nueva generación va a mejorar la calidad de la democracia del país. De su lado, Hamlet Melo (FP), La Altagracia, dijo que no buscará un cuarto periodo como diputado, pero que coordina en la provincia turística la campaña del presidente del partido, Leonel Fernández, para que vuelva al poder. Sigue la misma ruta el legislador más longevo de la Cámara de Diputados, don Máximo Castro (PRSC), Circ. 1, Santiago, quien lleva más de 30 años como congresista. El reformista tiene la misma posición de Magda Rodríguez.



Se suma a esa lista “el hombre del 30% AFP”, Pedro Botello (PRSC), La Romana, que anunció sus aspiraciones a presidente de la República.

Dos impedidos por casos pendientes con la justicia

Dos diputados no se postularán por tener asuntos pendientes con la justicia, ambos del PRM. Uno de ellos es Miguel Gutiérrez, Circ. 1, Santiago, quien lleva dos años y tres meses preso en Miami, Estados Unidos, acusado de narcotráfico. El partido oficialista solicitó a la Cámara Baja sustituir la curul del legislador, pero el requerimiento no ha progresado. Por otra parte está la diputada Rosa Amalia Pilarte, Circ. 1, La Vega, quien hizo el intento para repostularse como congresistas, sin embargo fue impedida por el partido del Gobierno, debido a las imputaciones que le hace el Ministerio Público, de supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico.