Al menos ocho circuito fueron afectados en el incendio que se produjo en la subestación eléctrica en el sector de Gascue, entre ellos el que abastece al Palacio Presidencial.

El fuego se originó pasado las cinco de la tarde en dos transformadores que suministran energía a más de ocho sectores de la capital.

Momentos de desesperación vivieron residentes en los alrededores quienes dijeron que se sintieron nerviosos al ver cómo sacaban varios ancianos del frente por la humareda.

Las principales autoridades de La Empresa Distribuidora de Electricidad de Edeeeste, Andrés Porte y de la Empresa de Tranmision Eléctrica ETHED. Martin Robles, dijeron que desde ya se está trabajando en la investigación de las causas y para restablecer el sistema energético.

Según las publicaciones de Edesur, el evento afectó el servicio para los sectores Naco, Zona Universitaria, La Esperilla, Av. Independencia, Los Prados, Piantini, Herrera, Bella Vista, La Julia y Haina.

De igual forma, resultaron afectadas las comunidades del Km.12 de la Sánchez, Pte. Antonio Guzmán, San Martin, Los Químicos, El Café, Villas del Café I y II, Las Casas de Canaán, Villas del Café IV y V, Colinas de Canaán y KM 12, Loma del Chivo, Paraíso, C/ Dolly, Loma del Chivo, C/ Resp. Principal, C/ 2da, C/ 18, C/ Resp. 20, Callejón Arelis de la Flor del Café. Res. José Contreras, Atlántida, Urb. AESA, 16 de Agosto, El Pedregal, Luz Consuelo Norte, Res. Villas Praderas Verdes, Res. Ana Karina.

A la lista se suman el Res. Don Oscar, Costa Criolla. Res. Santo Domingo Norte y Sur, El Abanico de Herrera, Ens. Altagracia, Engombe, El Palmar, Urb. Altos de Engombe, Centro de Operaciones de Herrera (Recinto CDEEE), Hnos. Yarull, Residencial Casas Reales, Santo Domingo Country Club, ALMADECA, CONGELASA, Cilindros Nacionales, Muelles y Frenos, Alfa Motors, Plaza Luperón, Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Hogar de Ancianos, Resid. Sandra I y II, Resid. Mar Caribe, Urb. Costa Verde, Urb. Costa Azul, Res. Mirador del Oeste.

Barrio Nuevo en Haina Oriental, Manresa, Bo. El Castillo. Bella Vista: Furcy Pichardo, Rómulo Betancourt, Jardines del Embajador, Av. Sarasota entre Núñez de Cáceres y Enrique Jiménez Moya, Pedro A. Bobea entre Rómulo Betancourt y Av. Anacaona, El Recodo, Higuemota, también fueron afectados.

De igual modo, El Hotel Embajador, Funeraria Blandino, El Manguito, La Julia (parcial). Av. Bolívar desde la C/Dr. Defilló hasta la Abraham Lincoln, Bella Vista, Av. Jimenez Moya desde la 27 de Febrero hasta la Sarasota, Av. Anacaona desde la Núñez de Cáceres hasta el Callejón Selene, Núñez de Cáceres desde la Anacaona hasta llegar a la Rómulo Betancourt, Los Samanes, Nogales, Mirador Norte, Los Cacicazgos, Av. Privada entre Anacaona y Caracol, Av. Anacaona entre Privada y Luperón.

Así como la Av. Enriquillo, Av. Cibao, Hotel & Casino Dominican Fiesta. Mirador Sur, Renacimiento, Urb. Real, del Mirador Norte las calles Camila Henriquez Ureña, Ernesto de la Maza, 28 de Enero, Francisco Soñé y Sagrario Diaz; Los Restauradores, 27 de Febrero desde las FF.AA. hasta próximo la Privada, Centro Médico Real. El Milloncito, Manganagua, 27 de Febrero desde la Carmen Mendoza de Cornielle hasta la C/ Plaza del Renacimiento, Núñez de Cáceres desde la 27 de Febrero hasta la C/ Plaza la Trinitaria.

Edesur notificó dificultades en la Privada desde la 27 de Febrero hasta Av. Gustavo Mejía Ricart, Sector Mirador Norte, Ens. Quisqueya entre las Av. Núñez ce Cáceres y Dr. Defilló y la Av. 27 de Febrero y Francisco Prats Ramirez, El Milloncito, Manganagua, Centro Médico Dominicano, Ens. Quisqueya , Mirador Norte : Francisco Soñé en la Salida de la S/E hasta llegar a la 27 de Febrero por la Carmen Mendoza de Corniell. Bella Vista, 27 de Febrero desde la Carmen Mendoza de Corniell hasta Prox. Enrique Jimenez Moya y Tiendas Plaza Lama.

Otras áreas son el Ens. Quisqueya: Francisco Prats Ramírez esq. Respaldo Hatuey hasta la Winston Churchill, Piantini , Plaza Central, Unicentro Plaza, Santísima Trinidad. Carretera Sánchez, Calle Al Medio, Cabón, Piedra Blanca, Barsequillo, Las Colinas, El Carril, La Cerca, Muelle Haina Occidental, Bo. Vietnan de Bajos de Haina. Carretera Sánchez desde Km. 17 al Km. 27, Nigua, Boca Nigua, Yogo Yogo, Carretera Nigua-San Cristóbal, Bo. INVI, Cambelén, San Rafael, Hatillo, La Academia, Los Cantines, San Miguel, Aut. 6 de Noviembre, Residencial Laura Gabriela, Los Cantines, Centro Haina, Bo. Gringo, El Naranjal, Colinas del Caribe, Villa Penca, Bo. Los Lanzadores, Bo. Chino, Barsequillo (parcial), Bo. INVI-CEA, Bo. San José y Barrio Chino.

En la Zona Industrial de Haina: Av. Jose Francisco Peña Gomez, calles B, D, G, H, M, N, L, O, R; Julio González, Carretera Sánchez (Parcial), Concredom y Fresh Directions, Grupo Ramos (Bajos de Haina), Centro Distribución, Hospital Municipal de Haina, Urb. Gelo, Residencial el Vacacional de Haina. Almacenes de la CDE. Rosmil.

En la Zona Industrial Herrera: Almacenes SEMA, El Canal, Edificio Orange, Frito Lay, PROMESE, BAYER, C/Caonabo, Av. Luperón desde la C/Caonabo hasta la C/Primera Libertad, C/H Zona Industrial de Herrera, Centro Cuesta Nacional (JUMBO-Luperón), Hospital Marcelino Velez Santana. Valla SM Publicity, WINDMAX TELECOM, Zona Industrial de Herrera (Parcial), Hilos Industriales, C/L y C/J del Bo. Zona Industrial de Herrera, Cobinca, Almacén Antonio Peralta.

Asimismo, C/San Antón entre Av. Isabel Aguiar y Av. Luperón, C/Juanico Dolores entre Resp. Juanico Dolores y Av. Isabel Aguiar, C/Mama Tingó (Bo. Res. Anaconda), C/Juan Ballenilla, C/Guarocuya entre Av. Isabel Aguiar y Av. Luperón, Los Coroneles de Herrera.

La información fue divulgada por la Empresa Estatal Distribuidora de Electricidad de la Región Sur (Edesur) a través de su cuenta de Twitter, en la que también detallaron que sus brigadas trabajan de manera estrecha junto a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

Por: Francis Zabala