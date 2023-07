Alburquerque: Reducción de violencia y delincuencia solo lo perciben quienes andan en vehículos con escoltas

Email it

Santo Domingo.- El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, dijo este sábado no que no se corresponde con lo que siente la población la afirmación del Gobierno de que los hechos de violencia y criminalidad se han reducido en un 21 % en los primeros seis meses del año en la República Dominicana.

Aseguró que la supuesta reducción de la violencia y delincuencia solo lo perciben quienes andan en vehículos con escoltas

“Bueno, eso simplemente hay que preguntárselo al ciudadano y a la ciudadana de a pie, no el que anda en carro y con escolta, ese ciudadano de a pie, sencillamente no sale de noche porque está aterrorizado”, sentenció el miembro del partido Fuerza del Pueblo.

Alburquerque indicó que no se puede salir a las calles de noche, no solo por la inseguridad que se vive en la capital dominicana, si no en todas las ciudades de la nación.

“Hay una inseguridad ciudadana, y todo el mundo está pegando el grito al cielo, porque la gente dice que no puede salir de noche, solo hay que ver las redes sociales, donde se muestran los robos a pequeños colmados, una muchacha que iba por las calles y desde un motor en marcha le arrancaron la cartera, todo eso se ve a diario”, criticó.

“No sé dónde estará esa disminución de la violencia, puede ser que esté en la cabeza de algunos funcionarios, pero, la percepción y la realidad indican claramente que la violencia ha continuado”, señaló el dirigente opositor.

Sobre programas de asistencia social

En otro orden, el jurista y profesor universitario aseguró que colapsó el programa de asistencia social que lleva a cabo el actual gobierno y su componente de la tarjeta Supérate.

Alburquerque, quien como vicemandatario en el período 2004-2008 tuvo a su cargo la implementación del programa “Comer es Primero” y la tarjeta Solidaridad, recordó que en dicha gestión nunca se dejó de pagar a los beneficiarios cada mes, ni tampoco se clonaron o hackearon los plásticos.

Añadió que dicho programa, que lo convirtieron en Supérate, a veces pasan hasta tres y cuatro meses y los beneficiarios no perciben el dinero.

Recordó que el doctor Leonel Fernández asumió el gobierno en el 2004 en plena crisis, producto de la quiebra de los tres grandes bancos comerciales, y se creó, inmediatamente, el programa “Comer es Primero”, con diferentes componentes, que luego se convirtió en Solidaridad, y en los ocho años que él dirigió ese programa, desde la Vicepresidencia de la República, no hubo un solo escándalo.

“Nadie hackeo una tarjeta, cada día 10 los beneficiarios de la tarjeta cobraban, no hubo un solo escándalo, en estos momentos, que el programa lo convirtieron en Supérate, y los beneficiaros no cobran, a cada rato hay denuncias de que han sido hackeadas las tarjetas, surgen denuncias de que funcionarios del gobierno tienen la tarjeta, que no son pobres, y la tienen, o sea, el programa colapsó, ahora la gente le dice el programa desespérate”, insistió.

Rafael Alburquerque atribuyó la situación que describe a que, “a este gobierno no le duelen los pobres, nosotros teníamos que tener un cuidado porque era un programa para los pobres”.

“Había que respetar la población, pero como a este gobierno no le duelen los pobres han dejado destruir el programa”, reiteró.

El reconocido jurista dice que lo mismo sucede con los apagones que habían desaparecido, y ahora la gente está desesperada por las constantes interrupciones del servicio eléctrico.

Alburquerque explicó que en esa misma línea se enmarca el planteamiento del director de Compras y Contrataciones Públicas Carlos Pimentel de que el programa de Medicamentos de Altos Costos sea traspasado al sistema de seguridad social porque implica una alta suma de dinero para el gobierno, cuyo gasto en la actualidad supera los RD$8,000 millones.

“Cómo se le ocurre a un funcionario del gobierno decir que no se pueden hacer estos gastos, que eso es demasiado para el gobierno, bueno, si es así, la conclusión que tenemos que llegar es que no habrá medicinas para los pobres, y para este gobierno, óigase bien, lo que cuenta no es que usted esté enfermo, sino que tenga dinero para poder pagar un tratamiento”, lamentó.

Dijo que, desde ese punto de vista, “Para este gobierno la salud no es para quien lo necesita, sino para quien pueda pagar el tratamiento”.

El exfuncionario habló del tema al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos.