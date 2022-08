El alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluc (Cholitín), se retractó ayer de las amenazas de muerte que había hecho a un abogado y comunicador de esa demarcación que salieron a la luz pública porque fueron enviadas por este por la red social WhatsApp, a través de una nota de voz.



En un video que publicado por el propio alcalde, este aseguró que los audios que circulan en las redes sociales no tienen la connotación que se le ha dado, alegando que fue una conversación en un chat entre amigos.



“De manera lamentable anda circulando unos audios de unas conversaciones que teníamos con un grupo de amigos de manera interna en unos chat, una conversación que tenía un aspecto de consejo pero también de atacar porque es un compañero, un amigo de partido contrario”, expresó Cholitín en el audiovisual.



Barón Duluc dijo que aconsejó al periodista Wilkin Paniagua que no le hiciera daño a la reputación del oficial con palabras negativas y aprovechó para pedir excusas a los dominicanos por la situación causada.



La situación



En el audio enviado al comunicador, el alcalde advierte al periodista que su jefe de seguridad tiene en su haber entre 15 y 20 muertes, que tiene un cementerio en Santo Domingo y que Politur lo usaba para “darle para abajo” a desaprensivos.



Sobre la situación, Cholitín Duluc defendió la forma natural que tiene de comunicarse con cualquier, de manera normal e insistió en que el periodista Wilkin Paniagua es más político que periodista. “Por eso le decía al amigo, que es político más que periodista, es más político de partido contrario incluso al nuestro y le decía suelta eso no ataque a esa gente que ni siquiera pueden defenderse”, indicó.



Sobre el tema, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, definió como deplorable la actitud del alcalde. A juicio del funcionario, la acción, que quedó evidenciada en un audio de WhatsApp, debe ser condenada.



“Yo tengo una información muy preliminar, muy elemental de ese tema, y en otras situaciones por razones de prudencia yo me hubiese abstenido de opinar, pero no tengo que abstenerme en este caso porque yo oí el audio y si hay una amenaza de muerte contra cualquier persona y mucho más contra un periodista, entiendo que es una actitud deplorable y que hay que condenar”, expresó Peralta al ser entrevistado en el programa matutino El Día que se transmite por Telesistema canal 11.

Fedomu amonestará al alcalde por esa actitud

El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz, informó ayer que independientemente de que la conversación entre el alcalde y el periodista fuera en un chat de amigos, se procederá a amonestar al edil porque la entidad no apoya ese tipo de actitudes. “Hasta ahora lo que hemos conocido de Cholitín es una trayectoria limpia, con un comportamiento de mucho respeto y nos ha extrañado bastante este audio”, dijo.