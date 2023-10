La integrante del consejo directivo de Participación Ciudadana, Leidy Blanco y el consultor y politólogo Héctor Céspedes, coinciden en que es criticable que algunas alianzas políticas y electorales se hagan solo para repartirse el presupuesto del Estado.



“La ciudadanía y la democracia necesitan opciones reales, propuestas, candidatos con verdadera visión común. Pero lo que recibe la ciudadanía son las mismas artimañas del poder, disfrazadas muchas veces de alianzas clientelares”, expresó Blanco.



Añadió que en un país en donde la desigualdad, la pobreza y la debilidades institucionales son el suplemento, lo que se necesita es que la democracia sea fortalecida, el sistema electoral sea fortaleciendo, y que los partidos, todos los partidos sean opciones reales de poder, expresó blanco.



La ejecutiva de Participación Ciudadana criticó la gran cantidad de partidos que hay en el país e instó a evaluar los criterios para otorgar nuevos reconocimientos y además es partidaria de que se reduzca el número de partidos debido a que hay 34 y ocho movimientos locales.



“Debemos caminar hacia el futuro y no es verdad que una democracia se fortalece con la tendencia de seguir proliferando la cantidad de partidos. Lo que nos preocupa es la visión del país como un pastel para repartir, en donde sale perdiendo la sociedad dominicana”, expuso.



De su lado, Céspedes llamó a los dirigentes políticos a no satanizar ese tipo de alianza porque no son ni buenas ni malas, ya que todo depende del fin con que se hagan los acuerdos.



“No se debe satanizar ese tipo de comportamientos, de querer estar en el establishment, eso no está bien ni está mal, depende para lo que se haga; lo que si se debe satanizar es el reparto, el costo que tiene para un gobierno tener a tantos partidos dormitorios, son de estación para llenar un hueco, para fraudes electorales, lo incomodo de los partidos dormitorios o de alquiler, es el reparto del presupuesto del Estado para satisfacer las ansias de poder”, dijo.



Dijo que los partidos pequeños en la República Dominicana tienen pocas posibilidades de crecer en el electorado por el tripartidismo.



“En el caso particular de lo que ocurre ahora en República Dominicana, creo que el presidente (Luis Abinader), no necesita estas alianzas, si las estás sumando es porque los necesita para poder ganar en primera vuelta”, apuntó.



Según el calendario de la Junta Central Electoral (JCE), cerró el pasado domingo.



Ante la presión del tiempo, los partidos que tienen acuerdos con el PRM proclamaron la candidatura presidencial de Abinader. Entre los nuevos aliados del partido oficial figuran nueve que estuvieron aliados al PLD durante sus 20 años de gobierno.

Alianzas con pequeños no incluyen propuestas

Los acuerdos electorales entre el PRM y los nuevos aliados no incluyen acuerdos programáticos, según lo expuesto en los procesos de proclamación de la candidatura de Abinader. El hecho que ha generado una avalancha de críticas fue el acto de juramento del presidente del Partido Cívico Renovador, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, que pidió en público al presidente Luis Abinader jurar que lo incluiría en el tren gubernamental “ahora y después”. La organización pidió excusas por el hecho y que lo ocurrido fue producto de la emoción del momento.