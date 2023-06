La procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, confirmó ayer que fue amenazada por una persona mediante un mensaje de texto por WhatsApp y reveló que la advertencia implicaba la muerte de su hijo.



Aunque se limitó a ofrecer detalles sobre quién o quiénes son los responsables de la intimación y a qué sector pertenecen, dijo que se sintió afectada cuando la persona le advirtió que si “le tocaba a su gente” en las prisiones, respondería con derramamiento de sangre, y mandaría a asesinar a su vástago.



“Lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que si le tocaban a su gente (no sé cuáles son su gente en las cárceles), eso se iba a resolver con sangre, y que no era la mía. El que escribía, me lo dijo así mismo: yo le puedo mandar a matar a su hijo”, señaló con voz entrecortada.



La titular de la Procuraduría General de la República (PGR) habló frente a la sede de esa institución, al salir a recibir a representantes del movimiento Marcha Verde y la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom), quienes se plantaron allí en apoyo a su gestión y rechazo a las amenazas.



“No creo que las personas que están en ese lado, planificando, diciendo y augurando cosas vayan a tener éxito, porque ustedes son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía”, expresó a los manifestantes, quienes exclamaban: ¡Miriam no está sola, somos todos y todas!



Tras ser preguntada sobre el origen de esas amenazas, la magistrada indicó que es un asunto que debe manejarse con discreción, porque no se puede ofrecer detalles a los investigados del proceso en curso. Asimismo, señaló que ha tenido circunstancias difíciles, las cuales ha lidiado sin comprometer su dignidad.



La reacción de Germán Brito es en el marco de la amenaza que hace unas semanas realizó, supuestamente, un narcotraficante dominicano radicado en España.



Aunque no ha sido confirmado por el Ministerio Público, ha salido a relucir que se desvinculó un miembro del órgano persecutor que diligenciaba los negocios del narcotraficante en las cárceles.



Cabe resaltar que es la segunda vez que la magistrada se ha visto en la obligación de referirse a su único hijo varón “Orlando”,-ya que también tiene dos hijas-, quien tiene una condición especial.



La primera ocasión que aludió a éste, fue en la gestión de Jean Alain Rodríguez, el anterior titular de la Procuraduría.



Agradece apoyo al Ministerio Público



La procuradora general de la República agradeció el respaldo ofrecido por miembros de la institución y de diferentes organizaciones de la sociedad civil ante las amenazas recibidas.



Tras pronunciar sus palabras de agradecimiento, comentó que por el momento no se referirá al caso, porque debe llevarse con moderación.



“Quiero externarle mi profunda gratitud por este tipo de apoyo, y también manifestarle, que yo siempre me he considerado como lo que soy, una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero, como cualquier persona”, expresó.



La semana pasada, la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público está y seguirá firme “sin temor” con el cumplimiento de su trabajo, tal como fue designado. Destacó que desde la PGR, dirigida por Germán Brito, se han realizado 14 operaciones contra el crimen organizado, “desde corrupción, grandes tráficos de personas, cibercrimen, narcotráfico a gran escala y tráfico de armas”.

FiscalDom y Marcha Verde apoyan magistrada

Marcha Verde dijo que el pueblo reclamante de justicia constituye desde el momento una barrera humana en defensa de Miriam Germán y el equipo de fiscales que han asumido con responsabilidad su rol de enfrentar la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia instalada bajo un régimen de impunidad. El organismo cívico expresó que “la trascendente gestión” de la magistrada durante todo su ejercicio profesional en favor de la impartición de justicia y el rescate de la dignidad del país, ha provocado, en varias ocasiones, peligrosas intimidaciones desde el Poder, “sin embargo, la característica de la más reciente resulta sumamente ominosa, porque provienen de poderosas e inescrupulosas instancias del crimen organizado que se proponen agredir a ella y su familia, con la complicidad y protección de enclaves mafiosos del poder estatal”. En tanto, miembros de la Asociación de Fiscales Dominicanos recordaron que han denunciado la situación y el gremio ha sido claro al respecto, “de que un golpe a ella (Miriam Germán), es un golpe a todos los miembros del Ministerio Público”. Dijeron que no les van a atemorizar ni distraer de la lucha anticrimen que se ha emprendido con ímpetu en esta gestión.