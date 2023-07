Ernestina Rosario, de 76 años de edad, pide ayuda para pasar en mejores condiciones de vivienda y salubridad el resto de sus días.

La anciana, residente en el sector Barrio Blanco, de San Pedro de Macorís, tiene más de tres décadas viviendo en medio de precariedades, luego de que una caída le provocara una herida en su pierna que hoy sufre una gravosa infección y limita su movilidad.

Con ayuda de sus familiares y vecinos, visita al menos dos veces a la semana el Hospital Regional Dr. Antonio Musa para la limpieza de su pierna y atender otras afecciones que por su edad padece, para las cuales debe tomar varios medicamentos al día, sin embargo, sus escasos recursos en ocasiones le impiden costear la continuidad en su tratamiento.

En su humilde vivienda, construida completa de zinc a orillas del río Higuamo, Ernestina solo tiene un deteriorado colchón, sillas, un anafe y otros pocos ajuares. Además de no tener con ningun electrodoméstico, tampoco cuenta con un baño donde asearse o realizar otras de sus necesidades fisiológicas.

“Yo aquí me desayuno porque la gente me da y pido en la calle. No tengo medicamentos ni medicina porque ya yo no puedo comprarlo. Quisiera que Abinader o alguien me dé una ayuda. Yo estoy sentada aquí y no puedo moverme”, expresó Ernestina a reporteros elCaribe mientras estaba sentada en la silla en la que pasa la mayor parte del día a la espera de las manos amigas que le brindan sustento.