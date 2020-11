Andrés Bautista dice los contratos de Odebrecht fueron sometidos por Hipólito, Leonel y Danilo

Santo Domingo.- Andrés Bautista, imputado en el caso Odebrecht aseguró este martes que su inclusión en el expediente es producto de la oposición frontal que le hacía al expediente Danilo Medina cuando presidía el entonces opositor Partido Revolucionario Moderno (hoy en el poder).

Al declarar en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el expresidente del Senado dijo que debido a que el PRM se fortaleció y le hacía oposición a Medina, este ordenó meterlo preso.

Manifestó que el exmandatario Medina elaboró un plan para excluir al Poder Ejecutivo del caso, del que dijo, es quien busca, designa las obras y las somete ante el Congreso Nacional.

“La única verdad irrefutable es que los contratos asignados a Odebrecht y consorciados fueron hechos y sometidos al Congreso por los presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, todas las adendas hechas y enviadas al Congreso Nacional fueron hechas por esos presidentes”, dijo.

“Nunca jamás el Senado ni la Cámara de Diputados puede quitar o poner una coma al contrato que somete el presidente de la República (…) se ha querido jugar con la ignorancia del pueblo dominicano”, manifestó.

“El que ordenó que nos acusara, no se iba a incriminar”, le dijo a las juezas Esmirna Giselle Méndez, presidenta del tribunal, Tania Yunes y Jissel Naranjo.

Sostuvo, además, que las intenciones de Medina eran excluir a sus funcionarios y diputados favoritos y a la Cámara Baja, donde su hermana, Lucía Medina, era presidenta.

Indicó que el exmandatario “elaboró un plan macabro” para meter presos a un grupo de personas y dejar fuera a los protagonistas estelares, y que quien ejecutó la obra fue el “perverso” del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

“La idea era golpear a los contrarios internos, al PRM, pero sobre todo proteger a los suyos y decirle al país que combatían la corrupción. Jean Alain en una acto de mamotreto hizo el expediente para callar las críticas por la corrupción y descabezar el PRM”, expresó.

“En el caso Odebrecht, el gobierno, encabezado por Danilo Medina, encontró la oportunidad buscaban para tratar de eliminar, política, moral y económicamente”, agregó.

Indicó que Medina es un “cobarde por utilizar el poder para eliminarlo moral y políticamente”.

“Siento un gran dolor, pues Danilo Medina me robó 44 días de mi libertad, me ha robado tres años y medio de mi vida y han pretendido robarme el honor, pero eso no lo podrán hacer, porque mi honor nadie lo va robar, ni lo compra, porque mi honor son mis actos, y estoy seguro de mis actos”, manifestó.

Bautista explicó que antes de llegar a ser funcionario público ya tenía una trayectoria como agrónomo.

“Esta silla debe estar reservada para quienes, aunque presumidos inocentes, son sospechosos de haber cometido un hecho contrario a ley”, dijo.

El juicio continúa el próximo jueves a las 9 de la mañana, donde se tiene previsto que los demás imputados, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez hagan su declaración si así lo consideran pertinente.

Ya declaró esta mañana Víctor Díaz Rúa, y el pasado jueces Ángel Rondón. Mientras que el encartado Conrado Pittaluga indicó que no iba a declarar y que lo hará en otro momento.