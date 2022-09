Email it

Santo Domingo, R.D.- El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, anunció que demandará a la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana (ASEDILIRD) por acusarlo de corrupción en procesos de licitación en el Ministerio de Educación.

El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) también reiteró que no es suplidor del Estado, porque desde que llegó al Congreso solicitó que Compras y Contrataciones le diera de baja a su registro de proveedor de Estado.

Yo no puedo hacer negocios con el Estado si no tengo registro de proveedor, ninguno. Usted entiende y eso es lo que yo quiero que me demuestren en justicia esa acusación

Antonio Taveras, senador Santo Domingo-PRM

Asimismo, Taveras entiende que las denuncias en su contra buscan desacreditar la lucha contra la corrupción de este gobierno. Y afirmó que él y su familia advirtieron que pasarían estas cosas tan pronto él decidió aceptar la candidatura a senador.

“Estar en política sucede esto, cuando opté por la candidatura fue situaciones como estas las que advertimos, porque la miseria humana que se dan en los políticos de este país es muy grande. Aquí no se respeta nada. Ahora yo soy político y nadie me cree. Yo vengo de aportar a este país”, se quejó el senador oficialista.

Denuncia de editores de libros

Taveras hizo la afirmación en respuesta a la denuncia de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana (ASEDILIRD). La entidad denunció que el legislador estaría incurriendo en colusión cuando su familia y sus empresas son suplidores del Ministerio de Educación.

El senador del PRM habló en el programa Despierta con CDN donde presentó documentaciones que avalan sus declaraciones. Al tiempo de informar que esos documentos serán presentados en la demanda que interpondrá contra ASEDILIRD.

Legisladores oficialistas pidieron a Taveras explicar las acusaciones en su contra.