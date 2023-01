Anuncia ampliación de red de distribución de agua potable en municipio de Guerra

Email it

Santo Domingo. – El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví (Fellito), dejó iniciada la primera fase de los trabajos de diseño y construcción de pozos y la red de distribución de agua potable en el municipio de San Antonio de Guerra.

El funcionario explicó que el proyecto, que beneficiará a más de 38,200 munícipes, consiste en la construcción de 10 nuevos pozos y la instalación de 25 kilómetros de tuberías para satisfacer la demanda de los munícipes de esa localidad que lleva más de 20 años presentando problemas en el servicio de

suministro del preciado líquido.

Asimismo, precisó que se colocarán nuevas válvulas, estaciones de bombeo, tuberías y acometidas para viviendas unifamiliares que fortalecerán el abastecimiento y suministro de agua potable en esta zona.

“Actualmente en esta comunidad existen cinco pozos sin equipar, es por esta razón que se realizó un estudio hidrológico para determinar la cantidad de pozos nuevos que se deben perforar, y en esta primera fase serán diez”, indicó Suberví.

Destacó que desde que Luis Abinader asumió el gobierno el suministro de agua potable a la población ha sido una de sus prioridades por tratarse de un recurso que tiene que ver con la vida.

“Una de las metas del gobierno que encabeza nuestro presidente es llevar agua potable a cada rincón del país. Es por esto, que se creó el Pacto Nacional por el agua, cuyo objetivo es garantizar un suministro universal, seguro y sostenido del preciado recurso a nivel nacional”, precisó Suberví.

El funcionario puntualizó que el compromiso asumido por la CAASD además de garantizar el recurso es crear las infraestructuras necesarias para mejorar la calidad de vida de la gente.

“Nosotros como institución tenemos una política que es donde entramos hasta que no terminemos todo no salimos, aquí no se va a quedar nada a medias, por eso trabajamos arduamente para que este proyecto sea una realidad y un beneficio para la población de este municipio”, detalló.

Además de los colaboradores de la CAASD, en la actividad estuvieron presentes el alcalde de San Antonio de Guerra, César Rojas; la vicealcaldesa Mayra Noemí Moreno; el comisionado de la demarcación Rodolfo Concepción; los diputados Juan José Rojas y José Moisés Ortiz, así como representantes del Poder Ejecutivo, autoridades congresuales, municipales y miembros de la junta de vecinos del municipio.