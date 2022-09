Con el propósito de unir voluntades y crear conciencia sobre la necesidad de construir ciudades con movilidad sostenible, seguridad vial y accesible e inclusiva para todas las personas, la Fundación Francina anuncia el retorno de la campaña “Bastón Blanco”.



En esta ocasión, la Fundación que desde 2014 realiza actividades educativas para crear conciencia sobre la importancia de que en el país haya más inclusión a los grupos vulnerables, concluirá con la segunda edición del Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana “Movilidad, Empleabilidad y Productividad en la República Dominicana”. Será un espacio donde se dan cita tomadora de decisiones del empresariado, del sector público, de las academias, líderes de la sociedad civil, de organismos internacionales.



“Nosotros tenemos como país las herramientas para poder impulsar una agenda de movilidad sostenible y aquí toca unir voluntades porque no es solamente algo que concierne al Gobierno, a veces solamente los distintos sectores están pasivos, pero aquí el empresariado tiene una participación importante, las academias, el ciudadano común y lo que perseguimos es establecer ese diálogo en el entendido de que tenemos objetivos comunes con muchísimas aristas. Sin embargo, eso es un objetivo en común y hay que dejar por sentado de que es momento es emergente de que se establezca una ruta crítica de avance de la movilidad sostenible en el país”, explica Francina Hungría, presidenta de la Fundación Hungría al hacer una visita a elCaribe en la que fue reciba por el director Nelson Rodríguez y el jefe de Redacción, Héctor Marte.



Beneficios



Acompañada de José Beltrán y Camila Payano, Hungría detalló que en el interés de lograr la movilidad sostenible y la inclusión se hicieron levantamientos de información, investigaciones y se vieron modelos internacionales, con los que se pudo concluir que los principios que rigen la accesibilidad urbana no solo impacta a las personas con discapacidad. Explicó que además de ello, impacta la competitividad de las ciudades en términos de turismo, en la seguridad ciudadana que es una de las preocupaciones del dominicano y, en un caso particular, en temas de salud.



Al referirse también a los beneficios de tener un país con prácticas de ciudadanía responsable y seguridad vial, José Beltrán afirmó que en el caso de la Fundación no hablan sólo de personas con discapacidades, sino desde el punto de vista de que la movilidad sostenible, la sostenibilidad urbana, el acceso a espacios en condiciones óptimas benefician de forma directa al sector productivo.



Indicó que, de igual forma, esto contribuye a la protección social de todas las personas, al tema salud, al ahorro en el gasto público por todos los gastos que está en informes del BID, del Banco Mundial, de Naciones Unidas y de todos los organismos externos y empresas internas, que insisten en que a mayor movilidad, menor riesgo para la calidad de vida de las personas.



“Fundación Francina tiene como primer objetivo garantizar o fortalecer las oportunidades de acceso a una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad que pagan impuestos, están supuestas a acceder a educación, entornos laborales, a todo lo que es el aparato social de este país y entonces no se puede pensar ninguna política, ninguna medida de desarrollo desde un colectivo u otro sino desde el enfoque integral y articulador de tomadores de decisión, pero también de la ciudadanía como base movilizadora” sostuvo.

Aspectos generales de la campaña y el congreso

La camapaña Bastón Blanco busca captar la atención de la ciudadanía en torno a la pertinencia de la accesibilidad en los espacios públicos, la seguridad vial y su impacto en la autonomía de todas las personas. Hacen recorridos y caminatas con líderes de opinión o influencers por las calles del país con los ojos vendados, utilizando bastón mientras caminan con una persona ciega que les guía y conversa sobre los obstáculos que van encontrando, los retos y barreras físicas que diariamente enfrentan.



En el segundo Congreso Internacional de Accesibillidad Urbana, en el que disertará diferentes personalidades nacionales e internacionales, se plantearán estos desafíos a fin de dejar como resultado un documento-propuesta para la construcción de una ruta crítica de movilidad y accesibilidad participativa. Dicha actividad, considerada como el evento más grande en el país en ese sentido, contará con la presencia de todos los sectores sociales y productivos.



“La autonomía de una persona con ceguera y baja visión no depende únicamente del bastón. El entorno, de hecho, es todavía más determinante para garantizar la participación plena de todas las personas”, aseguró Hungría.