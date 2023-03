En último día del XIV Encuentro Empresarial también se abogó por el fomento del turismo y la energía renovable

Apuestan a la igualdad de género, energía renovable y fomento del turismo, en la segunda jornada del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano que se enmarca en el XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.



En el evento, realizado en el Centro de Convenciones de San Soucí en Santo Domingo, República Dominicana, y que reúne a empresarios de 22 países, se abogó por una región justa y sostenible, en donde las inversiones, innovación y el desarrollo sean orientados hacia una mayor inclusión de las mujeres, con garantías para las presentes y futuras generaciones.



Panelistas coincidieron en que la igualdad de género no debe ser vista como un tema humano desde el punto de vista del sector empresarial, sino como “un buen negocio”, al considerar que garantiza una mayor productividad, desarrollo sostenible y ganancias.



La ministra de la mujer en la República Dominicana, Mayra Jiménez, dijo que los espacios que ocupan las féminas en el mundo en la actualidad no se corresponden con sus capacidades, conocimientos y preparación.



“Reiterando los datos ofrecidos ayer (el pasado jueves) por el secretario general (Iberoamericano), Andrés Allamand, solo un 20% de los cargos en las juntas directivas a nivel global, están ocupados por mujeres, situación que se agrava en América Latina, con tan solo un 10.4%; y más grave aún es la situación en los directorios, donde el dato global es de un 6.4% de mujeres, y se reduce a un 4.5% en América Latina”, denunció al dar las palabras de bienvenidas en el panel: “Igualdad de género como motor transformador de las nuevas transiciones”.



Señaló que en Iberoamérica las empresas tienen la oportunidad de aprovechar el potencial y las capacidades femeninas, al considerar que un 58% de las personas que finalizan sus estudios de grado y maestrías son mujeres, y el 44% de quienes se dedican a la investigación.



La funcionaria aseguró que las sociedades están en permanente cambio, lo que implica dar respuestas acordes a las realidades, como lo es “la inminente y cada vez mayor participación de las mujeres” en todos los ámbitos del quehacer humano.



Esto -para la ministra-, es una razón suficiente para que los Estados, las empresas y la sociedad en su conjunto adopten e implementen medidas con visión de igualdad y de derechos, que consoliden el desarrollo y las democracias.



Jiménez entiende que equilibrar la presencia de mujeres y hombres en puestos directivos y gerenciales, garantiza perspectivas diversas, experiencias vitales, creatividad, mayor proyección y capacidades para resolver problemas.



“Es decir, una visión empresarial más paritaria contribuye tanto al éxito económico como al reconocimiento social”, indicó.



En ese segmento participaron María Noel, directora regional de ONU Mujeres; Andrea Grobocopatel, presidenta de la Fundación Liderazgo y Organizaciones Responsables (FLOR); Yolanda Mayora, Asociación Guatemalteca de Exportadores; Eduardo Cruz, presidente ejecutivo de Grupo Humano; y la moderadora Marlen Estévez, Socia Roca Junyent.



Energía renovable y turismo



En la ponencia sobre infraestructuras, energía y transición ecológica en Iberoamérica, los especialistas en la materia incentivaron al uso de la energía renovable en las empresas.



En ese sentido, Rolando González-Bunster, Chairman y CEO Interenergy Group, informó que dicha empresa (Interenergy), que da servicio al 70% de los turistas que vienen a tierra dominicana, se va a transformar antes del fin de la década en 100% energía renovable.



Cuando al experto se le preguntó qué se ve o no para diversificar la industria energética, aseguró que una de las cosas que no se toman en cuenta son las formas de renovar energías del futuro.



“En lo que nosotros estamos ahora es, quizás, en una transición energética, donde para llegar a la renovables, hay que tener energía de base, que venga también del gas o de las energías más limpias; quizás el futuro incluya el hidrógeno verde, y es una de las alternativas que nosotros estamos estudiando”, expresó.



González-Bunster recomendó que una de las áreas que se considerar son los sistemas pequeños modulares nucleares. Esa energía, según ponderó, se utiliza en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Sudáfrica y Argentina.



En el panel sobre turismo, los empresarios se mostraron confiados en que esta herramienta en la región es la gran palanca para la recuperación económica.



Encarna Piñero, CEO Grupo Piñero y presidenta de Inverotel, aseguró que el turismo es una de los sectores más transversales en las economías de Iberoamérica y de los más contribuyentes. Aunque está consciente de ello, dijo que no se deben conformar con el resultado e indicó hay que enfrentarse a los desafíos, como es la reinvención.



El XIV Encuentro Empresarial se realizó los días jueves y viernes.

Construyen electrolinera de Evergo en RD

En Bávaro, Punta Cana, se construye la primera electrolinera de Evergo en la República Dominicana con una inversión de siete millones de dólares. Esto es sin incluir el costo de los cargadores solares. La información la ofreció ayer Rolando González-Bunster, Chairman y CEO Interenergy Group, quien destacó que la estación de carga para vehículos de energía limpia de Evergo es la primera de la región. Según informó, la electrolinera tendrá 30 cargadores de alta potencia, y será inaugurada en julio de este año. Consideró, asimismo, que el día en que en el país haya suficientes autos eléctricos, podría haber 20 electrolineras para que las personas carguen sus vehículos. El empresario ofreció los detalles ayer.