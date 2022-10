Email it

Santo Domingo. – El experto en seguridad social y redactor del proyecto original de la Ley 87-01, Arismendi Díaz Santana, reveló que la actual legislación no se está aplicando en la República Dominicana ni siquiera en un 50 %, como se concibió en sus orígenes y que en muchos casos se viola la legislación.

“Llegamos a la conclusión, demostrado, de que la Ley de Seguridad Social no se ha aplicado ni siquiera en un 50 % de como se concibió”, afirmó Díaz, quien precisó que estos datos se desprenden de un análisis realizado a principios del año por la fundación Seguridad Social para Todos, la cual preside en la actualidad.

Manifestó que esto se debe a que cuando se comenzó a diseñar la ley 87-01 a finales de 1998, 1999, 2000 y en 2001, cuando se aprobó, tanto la parte de salud como la de pensiones estaban totalmente privatizadas, porque no se ha dado buen servicio desde los hospitales, y que por eso si alguien tiene la posibilidad de llevar a un familiar a tratarse, prefiere trasladarlo a un centro privado.

“Nosotros no podemos tener una verdadera seguridad social mientras el Estado sea ineficiente… Eso hay que decirlo con toda claridad, porque una buena parte de la población, de acuerdo a la Constitución, debería ir a los servicios públicos y recibir una buena atención, entonces, solo la clase media y alta son las que van a los servicios privados”, señaló.

Apuntó que en 7 países que asesoró en torno al tema de la seguridad social, los servicios son buenos, destacando como dato positivo que allí los médicos trabajan 8 horas como cualquier ciudadano, no como en República Dominicana, que trabajan cuatro horas y a veces hasta menos.

“Tengo un estudio de la propia SESPAS, Salud Pública, junto con Unicef y otros organismos, donde ellos reconocen que los médicos cumplen con el 45 % de esa jornada de cuatro horas… Entonces, imagínate que un problema se presente a cualquier hora”, cuestionó, durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez, por Entelevisión cada sábado a las 9:00 de la noche.

Violan la ley quienes rechazan afiliar por edad y retiran seguro a pensionados

Ante la pregunta de por qué en República Dominicana rechazan afiliar a una persona que pase de 65 años y en otros casos retiran el seguro de salud a quienes se pensionan, Díaz Santana aseguró que quienes lo hacen están violando la ley.

“La ley establece que todo pensionado debe continuar recibiendo su plan básico de salud y la ley dice que esa pensión que recibe hay que actualizarla de acuerdo al índice del costo de la vida… tampoco eso se hace”, apuntó.

Cuestionó que no haya un proyecto de nación y que por eso están abogando como fundación por la necesidad de que el Estado ayude en fortalecer la información veraz y la orientación oportuna a la población en cuanto a la seguridad social.

“Yo te voy a decir algo: sales a la calle y el 98 % de la población no conoce sus derechos en la seguridad social. Por eso, incluso, el seguro de riesgos laborales es el más millonario de la seguridad social, porque aunque la contribución es poca, la gente no está informada de que si tiene un accidente puede reclamar y tener una indemnización… y muchísimos accidentes de trabajo no se reclaman porque le falta información a la población”, manifestó.

Ley establece que el MINERD debe dar módulos sobre SS

Señaló que “la ley de Seguridad Social, que la escribí yo, en su artículo 6 dice que el Ministerio de Educación debe elaborar módulos educativos para informar a los niños sus derechos desde la primaria hasta los niveles superiores de educación, a fin de que se formen como ciudadanos responsables, que conozcan la característica de la seguridad social, tanto sus derechos como sus deberes, pero nada se ha hecho en ese sentido”.

“Entonces tenemos 21 años, y perdónenme la expresión, con la gente prácticamente analfabeta en materia de seguridad social”, manifestó.

El presidente de la fundación Seguridad Social para Todos dijo que el sistema de seguridad social actual está concebido, pero no ejecutado en beneficio de la población.

“Son los grupos de intereses que giran en torno a la Seguridad Social los que más se benefician y la mayor responsabilidad no es de ellos, es del Estado, que no está asumiendo plenamente la responsabilidad de proteger, defender y orientar a los afiliados”, dijo.

Díaz Santana llamó a entender que el Estado debe asumir la responsabilidad de que se ejecute la ley como ha sido concebida y proteger a la población.

“Aquí se han aprobado reglamentos y contratos totalmente leoninos y eso no debió ocurrir porque el Estado, que tiene cinco representantes en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), debe velar por el equilibrio y se supone que los representantes sindicales son los defensores de los 10 millones de dominicanos… entonces cómo aceptan que se aprueben resoluciones que son dañinas a la población”, cuestionó Díaz Santana.

Dijo que ninguna de las instituciones reguladoras está cumpliendo a cabalidad ni siquiera en un 80 % en la función que le corresponde, al señalar que aquí se responde cuando hay un escándalo público.

Señaló que si se consulta a la población, saldrá a relucir que no confían en esas instituciones llamadas a protegerlos, ya que están protegiendo intereses muchas veces, no al pueblo.

Compartió que ellos como fundación fueron los que sometieron la propuesta para que se retornara los fondos de pensión a las personas que iniciaron a cotizar cuando ya pasaban de 45 años.

Llamó a que además de revisar la Ley de Seguridad Social, se revisen los reglamentos, la resoluciones y los contratos, porque en el caso de los “reglamentos, son lo que las letritas chiquitas a los contratos”.

Destacó que uno de los grandes problemas que existen en torno a la seguridad social, es la falta de información y orientación a la población porque nadie puede ejercer un derecho si no lo conoce.

El origen de la Seguridad Social al día de hoy

Arismendi Díaz Santana rememoró que el surgimiento de la Ley de Seguridad Social, la 87-01, representó un salto cualitativo en la sociedad dominicana, al recordar que antes del 2001, cuando no se había aprobado la legislación, había un 7 % de la población con algún seguro médico y en este momento las autoridades aseguran que cerca del 98 % está asegurado.

“De ser la cenicienta en América Latina en materia de protección social, hemos pasado a ser de los primeros países”, señaló, al precisar que no todo es tan bonito porque en la mayoría de los países la población se queja porque aspira a tener mejores prestaciones, mejor seguro de salud y mejores pensiones.

Expresó que aunque esos deseos estén ahí, hay que tomar en cuenta que la seguridad social es un sistema universal que tiene que ir avanzando en la medida en que la economía dominicana y el desarrollo nacional también lo hacen.

“Es un sistema que se basa en el salario. Si el salario de los trabajadores dominicanos es bajo también la recaudación lo es y lo que se puede ofrecer como un derecho sí o sí de la población no puede ser a todo lo que esta aspira”, señaló.

Díaz Santana manifestó que en el país todavía predomina una economía de servicios básicos basados en zonas francas, en turismo y servicios de comercio, por lo que, la mayoría de esas empresas tienen baja productividad y por eso los salarios son bajos.

“Nosotros tenemos que ir creciendo en la medida que se va aumentando la productividad nacional y el salario. Ahora, hay una iniciativa del Estado que, ojalá que llegue a feliz término, de que, tomando en consideración que hay una inflación que está afectando no solo al salario mínimo, sino a todos, lo justo sería que hubiese un aumento salarial generalizado, tanto en el sector público como en el privado y eso ayudaría muchísimo a la prestación de servicio de la seguridad social”, precisó.

Finalmente, el experto en seguridad social, dijo que se está avanzando en lo concerniente a la misma, porque la gente se está empoderando.

“Si nosotros no logramos que la población se empodere, aquí no habrá suficientes cambios”, enfatizó, al poner como ejemplo la lucha del 4 % por la educación.