Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en las últimas 48 horas, arrestaron a un total de 26 personas por distintos delitos como porte de ilegal de armas de fuego, uso ilegal de indumentaria policial, posesión de sustancias ilícitas, robos, asaltos, entre otros delitos.

En Barahona fue detenido César Bryan Feliz Urbáez, mediante la orden de arresto No. 589-01-2024-AJ-01567 por robo de 22,000 pesos en efectivo y dos celulares. Mientras que en San Cristóbal fue apresado Kendi Araujo, en San Cristóbal, a quien se le ocupó un arma de fabricación artesanal (chilena), con una cápsula.

En otro orden, Víctor de la Cruz Tejeda fue apresado en Santiago cuando se desplazaba a bordo del vehículo marca BMW, modelo X5 XDRIVER35I, 4X4, Placa No. G3622184, en cuyo interior había una pistola marca Glock, serie No. RMR397, con un cargador y 13 cápsulas; una identificación presumiblemente falsa de Ministerio de Defensa, un carnet, una chaqueta y una gorra de prevención de narcóticos.

Asimismo, en el Distrito Nacional fue apresado Francis Arias Sánchez, cuando fue sorprendido utilizando ilegalmente indumentarias con las siglas de DICRIM, mientras se desplazaba en una motocicleta sin documentación.

También fue apresado en Santo Domingo Este, mediante orden judicial de arresto No. 973-2024-EMES-05806, Chiqui del Rosario Prensa por haber herido con arma de fuego a una persona, por motivos que se investigan.

De igual modo, fueron apresados mediante orden judicial Jesús María Hernández (a) El Calvo y/o Jesús, en Higüey, provincia La Altagracia, mediante la Orden No. 05304-2021; Yoelvin Terrero (a) Viejito mediante la orden No. 060-2024, José Mercedes Mosquea Gómez mediante la orden No. 315-2024, Arlin Elizabeth Espinal Lorenzo mediante la orden No. 00450-2023, todos mayores de edad.

Los detenidos y lo ocupados se encuentran bajo control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.