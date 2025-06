Arzobispo Santiago reconoce maltratos a migrantes

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago.-El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano monseñor Héctor Rafael Domínguez reconoció que se dan maltratos a los migrantes haitianos durante las deportaciones que lleva a cabo la Dirección General de Migración.

“En esas deportaciones que se hacen desde aquí, no todo es correcto, hay malos tratos y yo creo que sí. A mí me han dicho sacerdotes que muchas veces se llevan a un migrante en un jeep y no le dan siquiera una botellita de agua”, dijo el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago.

Sin embargo, al ser preguntado sobre las críticas al trato migratorio que hace Vatican News, dijo que hay un artículo publicado por dicho medio que es una exageración muy grande.

“No sé cómo el Vatican News publica eso tan fácil, de que muchos migrantes mueren en el camino y que lo entierra. Qué es eso. Para yo hacer esa afirmación, tengo que tener prueba y no lo comparto”, indicó el religioso tras encabezar el acto para anunciar las fiestas patronales de Santiago.

Dijo que el tema de que se hace un negocio con los migrantes, es un secreto a voces.

“Yo con ese tipo de mercado o de negocios, con los migrantes, no estoy de acuerdo con eso”, puntualizó el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago.

En otro orden, monseñor Héctor Rafael Rodríguez criticó que se utilice un lenguaje soez en los medios de comunicación, lo que entiende que se denigre los medios y quienes le dan mal uso.

Cree que hay que medir el mensaje que puede promover la violencia.