La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) tiene una recaudación de 220 millones en cobros de arbitrios en esa demarcación en lo que va de este año 2022.



El cobro de estos impuestos municipales corresponde a la cobranza de la basura tanto a comercios como a otros contribuyentes de ese municipio.



Todo esto en base al cumplimiento del artículo 200 de la Constitución de la República que permite a los Ayuntamientos establecer estos impuestos concernientes a esa sección del país, siempre y cuando no interfieran con las contribuciones nacionales.



Así lo explicó a elCaribe durante una entrevista, Miguelina de Castro, encargada de recaudaciones de la ASDE.



De Castro refirió que en lo que va de gestión del alcalde Manuel Jiménez, el cabildo asumió el cobro de estos arbitrios que una vez estuvieron a cargo de una empresa particular.



La funcionaria municipal dijo que, recientemente y conforme con sus estadísticas, en el mes de mayo y julio cobraron 40.5 millones de pesos cuando la planificación era recibir unos 30 millones.



“Para este año va una cobranza de 220 millones de pesos por encima de la programación en base a los 35 millones de pesos



Eso quiere decir, que los munícipes han asumido este pago”, comentó de Castro.



En ese sentido, expuso que este ha sido el mayor logro de esta institución municipal, al explicar el incremento descomunal que hubo en el ámbito de los recaudos.



“Cuando llegamos al cabildo hicimos un pequeño cruce con el tema de los ingresos y sólo en un trimestre del año 2020, la administración pasada cobró unos 9 millones de pesos y el ASDE en un periodo similar cobró en el mismo trimestre 168 millones de pesos, es decir, superó la suma a un mil por uno”, argumentó De Castro.



En marcha plan de pagar basura junto a factura eléctrica



Miguelina de Castro adelantó que este Ayuntamiento hace las gestiones para implementar el proyecto que busca unificar el cobro de los desechos sólidos y la energía eléctrica en una misma factura y así cumplir con la legislación.



Dijo que Manuel Jiménez se ha reunido con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Electricidad para tales fines.



Asimismo, añadió que trabajan con un catálogo de ordenanzas municipales que están en vigencia desde el año 2011, o sea, de hace 11 años y que disponen el cobro de arbitrios.



Como es la ordenanza 05-11 que establece en su artículo cinco el pago a los comercios y negocios de un permiso para operar.



“Quiero hacer un llamado a todos los comercios de Santo Domingo Este para que pasen a regularizar su estatus y paguen lo que se llama un permiso de autorización de negocios contenido y dando cumplimiento a la ordenanza 05-11”, refirió la dama.



También, comentó que entró en vigencia la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, número 225-20, que establece en sus artículos 44 y 45 la obligatoriedad del cobro para el pago de los desechos sólidos.



Al conversar sobre el momento en que se implementaría este proyecto expresó que todavía realizan los acercamientos con los comunitarios donde luego efectuarán un piloto en zonas especificadas.

En ese contexto, informó que les explican a los ciudadanos lo fácil que sería para estos pagar en una misma factura estos servicios.



De 100 pesos en adelante



La incumbente municipal abundó que conforme a esta ordenanza, la basura se pagará de 100 pesos en adelante.



No obstante, dijo que tienen facturas de viviendas locales y rurales de 276 y 379 pesos respectivamente, así como facturas comerciales desde los 500 pesos.



Resaltó que estas son cuentas “mínimas” que no han sido modificadas desde la emisión de la ordenanza en el año 2011 durante la gestión de Juan de los Santos y que su cobranza estuvo a cargo de una compañía.

Programas del ASDE para cobros de arbitrios

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) lleva a cabo dos programas que buscan que los munícipes regularicen su estatus para ponerse al día con el pago de los arbitrios. La iniciativa “El Ayuntamiento te la Pone Fácil” que permite a los lugareños o contribuyentes de esta demarcación visitar el cabildo para conocer su situación, al tiempo que son concientizados para el pago de estos servicios.

También, está el programa “Casa a Casa con el Ayuntamiento”, donde un equipo de gestores de esa entidad hace un levantamiento del catastro municipal, es decir, un padrón actualizado de los contribuyentes, así como con visitas a las viviendas de los moradores de este municipio para llenarles una ficha de nuevo contribuyente para dejar de lado la cultura de “impago” que imperó por décadas en este municipio que es considerado el más grande del país con cerca de 701 mil 269 habitantes, según el último censo que data al año 2012, o sea, de hace 10 años.