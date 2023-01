Email it

El asesinato de Angerilis Marrero García, de 27 años, una joven boricua embarazada a manos de su pareja, llenó de indignación a dominicanos y puertorriqueños residentes en el país y en la Isla del Encanto.



La joven en estado de gestación fue asesinada de múltiples puñaladas propinadas por su pareja Luis Eduardo Terrero Gómez el pasado 31 de diciembre, en el sector Respaldo Villa Carmen, Santo Domingo Este.



Hasta el momento el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no ha emitido el informe oficial, que indique la cantidad de estocadas que recibió la joven.



Según se ha publicado, el suceso pasó luego de que la joven comunicó a su pareja que estaba embarazada.



Tras el hecho, Terrero Gómez se entregó a las autoridades y está en prisión preventiva mientras se espera su juicio.



Antes de entregarse a la Policía, Terrero Gómez le hizo una videollamada donde le mostró el cadáver ensangrentado de la víctima a su madre.



“El día 31 yo recibo una llamada a las 10:31 de un número telefónico que dice Dios es misericordioso, cuando contesto sale esta voz y me dice prende la cámara, cuando prendo veo a mi hija desnuda, dentro de una bañera, bañada en sangre, protegiéndose su barriguita y este ser humano me dice; te la maté por perra”, narró Mildred García.



El dirigente comunitario Luis Aguasvivas, radicado en Puerto Rico, dijo que la comunidad dominicana en Puerto Rico mostró su repudio a este hecho de sangre y se solidarizó con la familia de Angerilis.



“Nuestra comunidad dominicana tanto en Puerto Rico como en República Dominicana está pendiente al desenlace judicial de este caso dijo y que al asesino se le dé una condena ejemplar, dijo Aguasvivas.