Santo Domingo, RD.- Mauricio de Vengoechea, actual asesor del presidente Luis Abinader, manifestó este miércoles su rechazo a la supuesta campaña sucia contra el diputado y candidato a senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de X (antiguo Twitter), el consultor y estratega político colombiano dijo que los votos no se ganan destruyendo “sino proponiendo”.

“Para quienes no me conocen bien, no comparto y de hecho rechazo, ataques contra Omar Fernández. Los votos no se ganan destruyendo, sino proponiendo”, escribió Vengoechea.