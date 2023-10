Los puntos fronterizos de la región sur registraron muy poca actividad en la apertura de los corredores comerciales iniciados por el Gobierno dominicano.



La actividad en la frontera de Pedernales con el pueblo haitiano de Anse-à-Pitre fue prácticamente nula con la entrada en vigencia del corredor peatonal creado por el Gobierno dominicano, como parte de las medidas de flexibilización del cierre fronterizo.



Los residentes del pueblo de Anse-à-Pitre no cruzaron ningún tipo de mercancías hacia el municipio de Pedernales y viceversa, principalmente debido a la prohibición hecha por las autoridades de su país, de cruzar a territorio dominicano a participar en el corredor económico peatonal, que es la antesala de la reactivación del mercado binacional prevista para el viernes.



La puerta de entrada o salida de este punto fronterizo se ha mantenido cerrada. Mientras que la seguridad fronteriza está redoblada por el Cesfront con el apoyo del Ejército de la República Dominicana.

En el punto fronterizo de Jimaní la situación era similar.



En ese sentido, el ministro de Industria y comercio Victor, -Ito- Bisono, aseguró que se trabaja en la creación de una dinámica que permitirá que los mercados binacionales funcionen de manera adecuada mañana viernes.



Agregó que recorrió la frontera en los mercados que se van a habilitar con carácter peatonal. Afirmó que en esos lugares se realizará un comercio básico o un canal humanitario.



Especificó que ayer se abrió el corredor para que entre el miércoles y hoy jueves se haga el abastecimiento de los mercados para que este viernes puedan funcionar.



Agregó que el mercado en Jimaní está funcionando y que se trabaja en el abastecimiento.



Control biométrico



En la provincia Elías Piña los pocos comerciantes que entraron al país por ese punto fronterizo no llegaron para comprar ni llevar mercancías.



Algunos comerciantes haitianos, que se mantenían al otro lado de la verja perimetral, manifestaron que el primer día de la apertura del corredor comercial fue nulo.



Expresaron que muchos comerciantes de su país no quieren entrar por temor a represalias de parte de grupos armados haitianos.



“Es duro para ellos porque no pueden entrar en vehículos a recoger sus mercancías”, dijo Juan Chalas, comerciante de Elías Piña.



Del lado dominicano, comerciantes criollos pidieron al Gobierno flexibilizar aún más las medidas adoptadas para permitir la entrada de vehículos al mercado.



Los directivos de la Asociación de Comerciantes de Exportación El Carrizal anunciaron su apoyo a las nuevas medidas del Gobierno, pero consideran muy difícil de efectuar el comercio si los corredores solo serán peatonales.



“Estamos de acuerdo con las medidas, pero si nosotros como comerciantes vendemos 100 quintales de harina, no tenemos cómo trasladarlos a medio kilómetro de la puerta”, agregó el comerciante Jose Brito, tras agregar que los pocos haitianos que cruzaron la puerta de Carrizal fueron sometidos a un sistema de control biométrico.



Los comerciantes afirmaron que el cierre fronterizo ordenado por el presidente Luis Abinader, les ha provocado pérdidas millonarias.

La seguridad y los corredores comerciales

La activación del corredor comercial en los puntos fronterizos es una de las siete medida nuevas adoptadas por el Consejo Nacional de Seguridad para fortalecer el cierre de la frontera con el país vecino, De igual forma, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó fortalecer la militarización de la frontera y dificultar aun más el acceso al territorio de República Dominicana de los pandilleros que pudieran cruzar hasta nuestro país.