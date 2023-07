El presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos coincidió ayer con el planteamiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, de que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad es una responsabilidad ineludible de todos los sistemas de justicia y que en el caso dominicano, esto se cumple.



Francisco Rodríguez, de la Asociación de Fiscales Dominicanos, afirmó que la República Dominicana “ha avanzado bastante” en materia de justicia respecto a la atención y protección a las personas en estado de vulnerabilidad.



“La Constitución de la República establece de manera clara y precisa los referente a la atención que debe darle el Estado a las personas en estado de vulnerabilidad y obviamente eso involucra a todos los estamentos del Estado, entre ellos, la justicia. El sistema de justicia está llamado a proteger derecho, principalmente a las personas vulnerables”, manifestó.



Cita casos de atención oportuna



El jurista, que conversó con elCaribe, sostuvo que los avances en el país en protección de vulnerables se pueden ver en los casos de menores de edad, con las mujeres maltratadas y las personas de la tercera edad.



“En materia de la justicia propiamente se ha avanzado bastante, sobre todo con las casas de justicia, donde se han buscado vías alternas para la solución de conflictos para personas en situación de vulnerabilidad o por conflictos en las comunidades”, dijo.



No obstante esto, indicó que todavía faltan cosas por hacer, como por ejemplo, la creación de más espacios donde se pueda dar protección a las personas vulnerables.



“Se ha estado avanzado en la preparación de algunas casas de acogidas en otros lugares porque hay pocas y ese es uno de los principios en los que el sistema de justicia tiene que avanzar y valorar, pero no puede hacerlo solo si no cuenta con el respaldo de los demás actores dentro del sistema y del Poder Ejecutivo, que es quien maneja la cosa pública y maneja los presupuestos”, indicó.



El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, también refrenda la posición de Henry Molina durante su participación en el Congreso Mundial del Derecho que se desarrolla en las Naciones Unidas. “Lo importante es identificar, concretamente, los mecanismos a través de los cuales pueden ser disminuidas esas barreras que impiden el acceso a la justicia ya que los problemas no son exclusivos del Poder Judicial e implican la participación de toda la sociedad” planteó.

SCJ dice los vulnerables deben ser protegidos

En el marco del World Law Congress, New York 2023, el presidente de la SCJ afirmó que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad es responsabilidad ineludible de todos los sistemas de justicia. “Un sistema judicial eficiente es el que garantiza acceso oportuno y justo de los ciudadanos a la justicia. La eficiencia no solo implica celeridad en los procesos judiciales, sino también transparencia en estos”, señaló.