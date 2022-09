Un experto en Derecho Laboral y la presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar consideran que el Ministerio de Trabajo debe flexibilizar el proceso de formalización del trabajo doméstico para lograr una efectiva aplicación de la resolución.



Eduardo Tavares dijo que el Ministerio debería crear un contrato tipo formulario e ir casa por casa hacer el levantamiento y registro de los empleadores del hogar y luego convertirlo en un contrato de trabajo y ellos, a su vez, lo envían a la Tesorería de la Seguridad Social y se entrelaza a nivel interinstitucional.



“Es decir, las trabas que han puesto, de entrada, para la formalización del trabajo doméstico no permitirá que haya una aplicación real en favor del sector que las autoridades dicen que desean proteger”, detalla Taveras.



En tanto que Victoria García recomienda que se creen las condiciones para hacer el proceso de registro en línea y que los empleadores no tengan que ir directamente al Ministerio a depositar o registrar al empleado.



“Yo pienso que el contrato de trabajo pudiera ser un contrato que tuviera el Ministerio de Trabajo en línea, que las empleadoras pudieran bajarlo, firmarlo (entre) ambas partes y enviarlo para hacerlo más rápido. ¡Aplicar la tecnología!”, señala.



El abogado laborista afirma que, si bien la resolución establece una serie de conquistas para los trabajadores de este sector trabajador, las domésticas continuarán sin recibir algunos beneficios como el preaviso, auxilio de cesantía y vacaciones por embarazo y maternidad que se otorgan a los demás empleados. “¿Qué ocurrirá si se desvincula a una doméstica estando embarazada?”, cuestiona.



Dice que esa resolución establece que cada país debe verificar las características propias del trabajo doméstico, por lo que considera que hablar de 8 horas máximo, sin flexibilidad, no se ajusta a la realidad de la sociedad dominicana.



Plantea que estos elementos deben ser tomados en cuenta al igual que otros temas como la no especificación del tipo de trabajo doméstico que se realiza.



Un paso



“Al fin, se le está dando un piso mínimo de garantía. Para mí es de gran satisfacción ver culminado mi sueño de justicia social con las trabajadoras del hogar”, expresa García, visiblemente emocionada de ver la lucha que durante 34 años llevaban los trabajadores y trabajadoras del hogar, hacerse realidad.



“Diez mil pesos quizás no sería las aspiraciones de todos pero es la realidad a la cual deben adaptarse precisamente para no causar un despido masivos de trabajadores porque crean que es muy alto y no lo pueden pagar porque nosotras sabemos que hay un gran número, casi un 80% de las trabajadoras que ganan menos de los ocho mil pesos. Para nosotros no es lo ideal pero lo aceptamos”. Enfatizó que cuando no se tiene un empleo con horario de lunes a viernes el aspecto del horario y jornada podría ser un acuerdo entre las partes.

Trabajadoras deben velar cumplimiento de horario

Al cuestionarle respecto a la efectividad de la supervisión de ocho horas de trabajo cuando la doméstica sea con dormida, la representante del gremio refiere que la responsabilidad de velar de que se cumpla ese tiempo es de la trabajadora. Ella es la que debe defenderlo y ajustar su labor dentro del marco de ese tiempo establecido.



“Eso es un tremendo reto. Eso debe de ser la trabajadora que defienda su horario de trabajo, definitivamente. Ella sabe que tiene ocho horas de trabajo y la puede dividir como a ella le convenga”, refiere.