Audios aterradores: Mujer teme por su vida tras amenazas de muerte

Samaná, RD.- Una mujer grabó un video para denunciar que lleva más de un año recibiendo amenazas de muerte por parte de su expareja sentimental, con el que procreó una niña de dos años y aún permanece libre por las deficiencias del sistema judicial.

Carolina Báez, dio a conocer alarmantes audios y mensajes de textos donde el hombre que identificó como Andy Hernández asegura que está dispuesto a coger 30 años de cárcel para saciar sus ganas de asesinarla junta a su familia.

La víctima es una mujer médico que labora en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, pero, pese a que tiene una orden de arresto, el presunto agresor no para de amenazarla con incluso matar a la hija que tienen en común.

“Tuve que salir de Samaná porque no aguantaba la persecución, se aparecía en mi trabajo, en mi casa, donde quiera. Me mandaba muchos audios de que me va a hacer daño a mí y a toda mi familia, de que si veía a mi hija con un familiar mío, también le iba a hacer daño, porque entiende que toda mi familia son sus enemigos”, manifiesta la dama en el audiovisual de 2 minutos y 52 segundos de duración.