La dirección del Hospital General Dr. Francisco Moscoso Puello sostuvo ayer una reunión con las organizaciones comunitarias de la zona, con el fin de tratar temas relacionados a los servicios que ofrece el centro sanitario y fortalecer los lazos de comunicación con los munícipes.



El encuentro fue encabezado por el director interino del centro médico, el doctor Alexis Rodríguez, quien informó que el motivo de la reunión fue realizada para socializar con los residentes de los alrededores del Moscoso Puello y conocer sus necesidades.



Explicó que “ellos nos están externando sus preocupaciones y nosotros dándoles respuestas”.



Durante la reunión, la representante de la junta de vecinos, de Renovación de Capotillo, Nuri Bueno dijo que desde hace un año no se les está dando el servicio necesario de salud, al tiempo que resaltó que las condiciones del centro sanitario están en estado deplorables.



“Cuando venimos al hospital no recibimos la debida atención médica, las emergencias están sucias, a uno le da asco, hasta deseos de vomitar. Uno no quiere ni venir al hospital”, destacó.



Resaltó además, que tiene de testigo a su esposo que sufre de presión arterial y que al momento de acudir a la urgencia no pueden quedarse por “el mal olor que hay” en el lugar.



En ese sentido, dijo que están en la disposición de trabajar unidos con la nueva administración para mejorar las condiciones del Moscoso Puello.



También habló el profesor Raymundo Ferreras del sector el Capotillo, quien solicitó a las autoridades del hospital, ser un agente transformador de cambio, donde haya servicios adecuados para la población que visita el centro sanitario.



Indicó que de la única manera que se puede lograr es vinculando los espacios organizados con las autoridades del hospital.