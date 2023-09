Bibliófilos ponen a circular dos nuevas obras

Santo Domingo – Al celebrarse su 50 aniversario, la Sociedad Dominicana de Bibliófilos puso en circulación para los amantes de la buena lectura y de la literatura, las obras “Relaciones Históricas, volumen II”, de la autoría del intelectual Emilio Rodríguez Demorizi y “Adivinanzas Dominicanas”, del laureado escritor Manuel Rueda.

El acto de presentación de las publicaciones se llevó a cabo este jueves 14 de septiembre, en el salón Carmen Natalia, de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, con las palabras de Dennis Simó, presidente de los Bibliófilos.

En la actividad intervinieron los historiadores y prologuistas de los libros Frank Moya Pons, del consejo directivo de los Bibliófilos y José Alcántara Almánzar, director del departamento cultural del Banco Central, también se dirigió a los presentes Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP).

Simó expresó que los Bibliófilos editan estas obras cumpliendo con su misión de promover la preservación y divulgación de la cultura dominicana a través de la edición de obras que rescatan nuestra identidad cultural.

Con el libro “Relaciones Históricas, volumen II”, su autor Rodríguez Demorizi, revolucionó la historiografía criolla y aporta nuevos elementos que contribuyen a comprender la historia colonial, porque contiene escritos españoles que detallan con precisión importantes episodios que fueron decisivos en la temprana evolución social dominicana.

Tiene 564 páginas y más de 20 capítulos que recogen interpretaciones de cartas, testimonios, relaciones y descripciones geográficas de la isla española escritas por viajeros, funcionarios, clérigos, arzobispos, jueces y cronistas que querían llamar la atención de la Corona o del Consejo de Indias sobre la situación socioeconómica o religiosa de la esta colonia.

Mientras que en “Adivinanzas Dominicanas”, Manuel Rueda expone en las 558 páginas y más de 40 capítulos de este libro cientos de expresiones de lo más arraigado de nuestras costumbres, hábitos rurales, la sabiduría popular y las chispeantes propuestas, muchas de ellas llenan de agudezas, ocurrencias, sorpresas y otras con misterioso o delirante picardía, para disfrutar, reflexionar y aprender.

De acuerdo con los expertos en literatura, esta publicación no solo goza de una extraordinaria riqueza y valor lingüístico, sino también, busca rescatar del olvido un trabajo de investigación cultural que no tuvo la continuación que merecía, y que su autor, una de las mentas preclara del país, no pudo completar.

Sobre la Sociedad Dominicana de Bibliófilos

Además de Simó, el consejo directivo de la SDB está presidido por Edwin Espinal, Bernardo Vega, Jaime Read, Antonio Morel, Frank Moya Pons, Juan Tomás Tavares, José Chez Checo, Juan Daniel Balcácer, Mariano Mella, Eugenio Pérez Montás, Juan de la Rosa y Nadia Lugo.

Asimismo, por Sócrates Olivo, Eleanor Grimaldi Silié, María Filomena González, Raymundo González, José Alfredo Rizek, Diógenes Céspedes, Andrés L. Mateo, Guillermo Piña Contreras, José Rafael Lantigua, Joan Manuel Ferrer Rodríguez, Oscar López Reyes y César Herrera.

La Sociedad de Bibliófilos fue creada en 1973 con carácter privado no lucrativo, con el objetivo de promover, preservar y divulgar la bibliografía y cultura dominicana. Actualmente es la institución cultural del país que más obras clásicas ha editado de la literatura criolla.

Los Bibliófilos poseen en su sede la Biblioteca Enrique Apolinar Henríquez, la única del país y una de las principales de la región. especializada exclusivamente en temas dominicanos y del Caribe.

Desde 1978, la biblioteca ha sido una importante fuente de consulta para investigadores, periodistas, escritores y académicos nacionales y extranjeros, y sus instalaciones se encuentran en el segundo piso de la SDB, en la calle Las Damas número 106, en la Ciudad Colonial.