Quienes tiren o destruyan alimentos aptos para el consumo humano serán multados con 100 a 200 salarios mínimos.



Así lo establece el proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos sometido en el Senado el pasado 31 de enero por Santiago Zorrilla (PRM-El Seibo).



Entre los motivos del vicepresidente de la Cámara Alta para presentar y reintroducir su propuesta, es que a diario los supermercados del país tienen inconvenientes en el colorido de sus frutas y vegetales, “que cuando se vuelven menos atractivos” a la vista de los clientes, con regularidad se desecha una gran cantidad de esos alimentos.



La pieza legislativa manda a crear bancos de alimentos para recibir las provisiones, almacenarlas y preservarlas en buena calidad e higiene para así distribuirlas a los beneficiarios, esto con el fin de contribuir y satisfacer las carencias alimentarias de la población de escasos recursos. Los bancos de alimentos serán públicos y privados.



Los donantes y donatarios tendrán la obligación de distribuir y entregar alimentos aptos para el consumo de los beneficiarios, de acuerdo con la normativa aplicable y la garantía de que los alimentos se encuentren en condiciones “adecuadas de higiene, calidad y previo a su fecha de caducidad”.



El Estado dominicano se orientará al logro de crear una cultura de aprovechamiento y donación de alimentos; concientizar a los consumidores y a los sectores público, social y privado sobre la importancia de evitar el desperdicio de alimentos y de propiciar la donación de éstos.



Otras sanciones



El hecho de entregar cualquier tipo de alimento no apto para el consumo humano o que no cumplan con la normativa sanitaria en la materia, garantice la inocuidad de los alimentos y ponga en riesgo la salud o la vida de los beneficiarios, se considerará una infracción muy grave, castigada con multa de 500 a 600 salarios mínimos o con la cancelación del cargo de quien comete el ilícito.



Lo mismo será para quienes no cumplan con la norma sanitaria aplicable.



Mientras, los funcionarios públicos que, en abuso de su cargo, desvíen, bloqueen, perjudiquen, alteren o violen la distribución y/o donación altruista de alimentos, serán sancionados con multas de 300 a 400 salarios mínimos o con la suspensión del cargo. La misma sanción recibirán quienes se lucren con el manejo de las donaciones de los alimentos.



RD desperdicia millones de kilos de comida



En República Dominicana, según investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- (del año 2014) cerca de 1.1 millones de kilos de alimentos terminan en la basura cada semana. En el 2019 la cantidad fue superior.



La mayor parte de ellos, de acuerdo a la información, se desperdicia en las fases de producción agrícola y postcosecha, en especial en frutas y vegetales, cuando, por ejemplo, se hace la recolección y una parte importante de ella se deja tirada, sea porque se considera de poco tamaño, de segunda calidad o por razones diversas.